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۲۹ بهمن ۱۳۹۵، ۲۱:۰۷

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی:

برخی محورهای مواصلاتی خراسان جنوبی بسته شد/هشدار لغزندگی جاده ها

برخی محورهای مواصلاتی خراسان جنوبی بسته شد/هشدار لغزندگی جاده ها

بیرجند- رئیس پلیس راه خراسان جنوبی از بسته شدن برخی محورهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت: جاده های استان به دلیل بارش باران لغزنده بوده، رانندگان احتیاط کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین رضایی در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: به علت بارش باران و گرد و خاک برخی محورهای مواصلاتی استان تا اطلاع ثانوی مسدود خواهد بود.

 وی با بیان اینکه محور خضری- فتح آباد به علی زنگی هم اکنون مسدود است، عنوان کرد: محورهای بیرجند به مناطق گردشگری بند دره، بند امیرشاه و آبشار چهارده به علت احتمال طغیان رودخانه و ریزش کوه مسدود است.

 وی با اشاره به اینکه محور نهبندان به شهداد نیز از روز گذشته مسدود شده است، بیان داشت: به علت کاهش شدیددید ناشی از گردو خاک این محور تا اطلاع ثانوی بسته است.

 رضایی با بیان اینکه در محورهای قاین – گناباد و دیهوک کرمان هم شدت بارندگی زیاد است از رانندگان خواست از سفرهای غیر ضروری اجتناب و با احتیاط کامل و رعایت قوانین رانندگی کنند.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی تاکید کرد: رانندگان تجهیزات زمستانی از جمله زنجیر چرخ و سوخت کافی همراه داشته باشند.

کد مطلب 3909823

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