تقدیر دانشگاه آزاد از اعضای تیم ملی کشتی آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، در متن پیام حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد آمده است:

«پیروزی غرور آفرین و قهرمانی شیرمردان تیم ملی کشتی آزاد جمهوری اسلامی ایران در چهل و پنجمین دوره مسابقات جام جهانی کشتی آزاد در کرمانشاه، نشانگر توانمندی، غیرتمندی و شایستگی جوانان ایرانی است.

اینجانب این قهرمانی دل انگیز که شور و شادی را به دل مردمان ایران آورد، به عموم مردم ایران و بویژه خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی که تنی چند از قهرمانان این تیم پر افتخار را در کنار خود دارد تبریک می گویم و از قهرمانان این مسابقات، مربیان و دست‌اندرکاران و مسولان کشتی کشور تشکر می کنم.»

بر اساس اعلام روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی قرار است به زودی در مراسمی از اعضای تیم ملی کشتی آزاد که عضو خانواده دانشگاه آزاد اسلامی هستند با حضور رئیس این دانشگاه تقدیر به عمل آید.