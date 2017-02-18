ایستک کردستان در مقابل تیم قطران کاوه گرگان مغلوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم دور برگشت رقابت های بسکتبال لیگ دسته یک باشگاه های کشور روز جمعه ۲۹ بهمن ماه در شهرهای مختلف کشور پیگیری شد.

تیم ایستک کردستان در پنجمین بازی دور برگشت خود در خارج از خانه در مقابل تیم قطران کاوه گرگان قرار گرفت.

در این بازی سخت و نزدیک تیم ایستک کردستان که تا دقایق پایانی کواتر چهارم از حریف پیش بود نتوانست پیروز شود و با نتیجه ۵۳ بر ۵۳ مساوی بازی به اورتایم یا وقت اضافه کشیده شد.

در پنج دقیقه وقت اضافه این دیدار امتیازات چندانی رد و بدل نشد و در نهایت و در پایان بازی بلند قامتان تیم ایستک کردستان با نتیجه نزدیک در عین ناباوری ۵۸ بر ۵۵ شکست پذیرا شدند.

نماینده استان کردستان روز ۱۲ آذر ماه در بازی رفت در مجموعه ورزشی آزادی سنندج توانست ۵۸ بر ۴۸ این تیم را شکست دهد.

تیم ایستک کردستان روز ششم اسفند ماه در ادامه این رقابت ها در مجموعه ورزشی آزادی سنندج میزبان هیات بسکتبال البرز قزوین خواهد بود.

کاوان قطبی، سهند خادم نامداری، متین استاد نوروزی، مهدی جعفری، رضا احمدیان، حمید شریفی، هیمن احمدی، دیلان حیدری، محمد رانین درشت، سپهر عطری برزنجه، علی دستباز، هوشیار یوسفی و حمید امینی بازیکنان تیم ایستک کردستان را تشکیل می دهند.

رضا نوری، پویا بدخشان و حمید سهراب نژاد به عنوان کادر فنی نماینده استان کردستان را در رقابت های لیگ دسته اول باشگاه های کشور هدایت می کنند.