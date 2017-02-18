استفاده از فناوری واقعیت مجازی برای آرام کردن اعصاب کودکان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، افراد برای تصویربرداری ام آرآی باید در درون دستگاهی با محیط کامل بسته دراز بکشند و سروصدای این دستگاه را هم تحمل کنند. بسیاری از کودکان در این وضعیت دچار رعب و وحشت می شوند و در نتیجه کار تصویربرداری از بدن آنها دچار مشکل می شود.

مسئولان بیمارستانی در انگلیس برای حل این مشکل و آرام کردن اعصاب کودکان قبل از انجام ام آرآی یک برنامه موبایلی واقعیت مجازی را طراحی کرده اند که به کودکان امکان می دهد تا تصاویر واقعیت مجازی مشاهده کنند و خودشان را برای ام آر آی آماده کنند.

بیمارستانKings College در لندن از این هفته برنامه موبایلی آندرویدی را طراحی کرده که با هدست های موبایلی واقعیت مجازی مانند گوگل Carboard سازگاری دارد و کودکان با به سرزدن آن می توانند تصاویر ۳۶۰ درجه ای را مشاهده کنند که موضوع آنها نحوه انجام فعالیت های بیمارستانی و حضور در اتاق تصویربرداری ام آر آی است.

این برنامه موبایلی ذهن کودکان را برای استفاده از دستگاه ام آرآی آماده می کند تا آنها در حین انجام این فرایند آرام باقی بمانند و اختلالی در تصویربرداری پزشکان به وجود نیاید. دیگر افراد هم می توانند با استفاده از این برنامه موبایلی از ویژگی های دستگاه ام آرآی مطلع شوند. قرار است نسخه ای از این برنامه که با گوشی های آیفون سازگاری دارد هم به زودی عرضه شود. قرار است نسخه های دیگری از این برنامه موبایلی که بیماران را با انواع جراحی ها، تزریق ها و ... آشنا می کند در دسترس علاقمندان قرار بگیرد.