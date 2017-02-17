ثبت۱۱۰۰پرونده «اعلام مفقودی» درحادثه پلاسکو

به گزارش خبرنگار مهر، یک ماه از وقوع حادثه اولین ساختمان بلند پایتخت یعنی همان ساختمان پلاسکو معروف می گذرد. ساختمانی ۱۷ طبقه که یکی از مهم ترین مراکز تولید و فروش پوشاک در تهران بود به دلیل یک حادثه ابتدا دچار آتش سوزی و سپس تخریب شد. حادثه ای مهیب و تلخ که متاسفانه منجر به شهادت ۱۶ آتش نشان و مرگ تعدادی از شهروندان شد. علاوه بر خسارت های جانی ناشی از این حادثه، ریزش ساختمان پلاسکو، خسارت های مالی فراوانی را به همراه داشت، کسبه و کارگرانی که نه تنها اموال خود را از دست دادند، بلکه کار و کاسبی آنها تا مدت ها تحت تاثیر این حادثه قرار دارد.

اگر چه یک ماه از زمان وقوع حادثه پلاسکو می گذرد و تعدادی از کسبه این ساختمان در پاساژهای دیگری مستقر شدند، اما هنوز بسیاری از کسبه درگیر مسائل حقوقی این حادثه هستند چرا که اموال بسیاری از آنها در این حادثه مفقود و چک های زیادی در آتش سوخته است.

دو روز بعد از وقوع این حادثه، شورای حل اختلاف استان تهران از تعیین دو شعبه ویژه برای رسیدگی به مسائل قضائی و حقوقی کسبه پلاسکو خبر داد.

دو شعبه ویژه جهت رسیدگی به امور قضائی بازماندگان شهدا و جان باختگان حادثه پلاسکو از قبیل رسیدگی به اسناد و مدارک مفقودی کسبه و مالکین و نیز انحصار وراثت متوفیان این حادثه مستقر در مجتمع شماره ۱۲و۱۳ و همچنین شماره ۲۷ شورای حل اختلاف تهران آماده رسیدگی به مراجعین شدند.

یکی از این مجتمع ها، مجتمع شماره ۱۲و۱۳ شورای حل اختلاف است که رسیدگی به مسائل حقوقی و قضائی کسبه و زیان دیدگان حادثه پلاسکو را بر عهده دارد. در همین خصوص علی سیفی معاون رئیس مجتمع شماره ۱۲و۱۳ شورای حل اختلاف استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند قضائی و حقوقی رسیدگی به مشکلات کسبه پلاسکو، گفت: دو روز بعد از حادثه پلاسکو، دوکارگروه ویژه برای رسیدگی به این حادثه تشکیل شد.

وی افزود: این کارگروه ها برای حل و برطرف کردن مشکلات احتمالی و همچنین چگونگی کارکرد اجرایی از دوم بهمن فعال شدند.

هر روز ۶۰ نفر از کسبه به شعب مراجعه می کنند

این مقام قضائی در پاسخ به این سئوال که میزان مراجعات افراد به این شعب چقدر بوده است، گفت: میانگین روزی ۶۰ نفر از حادثه دیدگان پلاسکو مراجعه کرده و درخواست معاضدت قضائی و حقوقی دارند.

ثبت ۱۱۰۰ پرونده اعلام مفقودی

سیفی با بیان اینکه عمده مشکل و علت مراجعه اعلام مفقودی است، اظهارداشت: در این شعب ویژه، مشکلات فعلی حادثه دیدگان اعلام مفقودی است و با توجه به اینکه ارزش مالی چک ها بیشتر از وسایل است، در این شعب تخصیص یافته، اغلب پرونده های اعلام مفقودی تشکیل شده در مورد چک است.

این مقام قضائی در خصوص میزان کلی پرونده های تشکیل شده، گفت: تا کنون ۱۱۰۰ پرونده اعلام مفقودی ثبت شده است.

رسیدگی به شکایت های تخریب ساختمان و تعیین خسارت

معاون مجتمع شماره ۱۲و۱۳ شورای حل اختلاف استان تهران، ادامه داد: همچنین برای پرونده های تامین دلیل و تعیین خسارت ناشی از آتش سوزی و تخریب برای آسیب دیدگان ساختمان پلاسکو و همچنین پاساژهای مجاور ضلع شرقی و غربی و خسارت های احتمالی ناشی از آتش سوزی شعبه ویژه ای در مجتمع اختصاص یافته است.

وی افزود: شعبه ویژه دیگری هم برای صلح و سازش اختصاص یافته است.

روزانه ۴ پرونده چک مختومه می شود

سیفی در خصوص چگونگی فعالیت این شعبه، گفت: در حادثه پلاسکو چک های سوخته زیادی وجود داشت و برای وصول، چک طبق قانون باید در ید خواهان باشد، در اینجا چک ها سوخته و سند تجاری از بین رفته است به همین دلیل پول ها را نمی توانند وصول کند.

دعوت صادرکننده و دریافت کننده چک های سوخته به دادگاه

وی افزود: با توجه به این مسئله از طرفین صادر کننده و دریافت کننده چک دعوت می شود تا ذات البین صورت گیرد و طبق قانون این امر در دادگاه باید انجام شود تا با صلح و سازش بین طرفین، موضوع مختومه شود.

سیفی در خصوص تعداد پرونده های مختومه با محوریت چک، گفت: میانیگن روزی ۴ مورد از این پرونده ها داشتیم که به صلح و سازش ختم می شود.

این مقام قضائی تصریح کرد: کارگروه معاضدت و مشاوران حقوقی هم دایر است. با توجه به موجر و مستاجر بودن این مسئله پیگیری می شود و کارگروه معاضدت برای این امر تشکیل شده که به احقاق حقوق مردم رسیدگی می کند.

سیفی اظهار داشت: چند مشاور حقوقی به طور رایگان به مراجعه کنندگان مشاوره حقوقی می دهند.

وی در پاسخ به این سئوال که معاضدت های قضائی و رسیدگی به مسائل کسبه تا چه زمانی ادامه دارد، گفت: از دوم بهمن ۹۵ این خدمات ارائه می شود و تا زمانی که مراجعه کننده وجود داشته باشد، ادامه دارد.

رسیدگی به مشکلات کسبه در کمتر از ۳۰ دقیقه

سیفی تاکید کرد: این پرونده ها به دور از اطاله دادرسی رسیدگی و خارج از عرف مطرح و بررسی می شود. در کمتر از نیم ساعت به مشکل این افراد رسیدگی شده و راهنمایی های حقوقی و قضائی انجام می شود.

این مسئول در شورای حل اختلاف استان تهران، در خصوص تعیین صلاحیت و اعتبار مراجعه کنندگان، گفت: این افراد با اخذ معرفی نامه از سوی اتحادیه خود را به مجتمع معرفی می کنند تا به کار آنها رسیدگی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علاوه بر شعبات ۶۱۹ و ۶۴۰ مجتمع شماره ۱۲و۱۳، شعبات ۲۶۰۴ در نوبت صبح و ۲۶۰۲ در نوبت عصر مجتمع شماره ۲۷ شورای حل اختلاف تهران (ویژه اصناف، بازرگانان و فناوری اطلاعات) شورای حل اختلاف تهران آماده رسیدگی به درخواست ها هستند.