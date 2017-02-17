در بدنه دولت، دوتابعیتی نداریم/دوتابعیتی ها استخدام نمی شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت:در بدنه دولت دو تابعیتی نداریم.

وی افزود: به طور طبیعی اگر کسانی باشند که دو تابعیت داشته باشند، نمی توانند در دستگاه دولتی استخدام شوند و ما براساس اعلام وزارت اطلاعات که اخیرا صورت گرفته است، هیچ گزارش مستندی درخصوص اینکه در سطوح مدیریتی دستگاه های اجرایی افرادی با تابعیت دوگانه مشغول باشند، نداریم.

انصاری تاکید کرد: اگر دادستان کل کشور اطلاعاتی در این مورد دارد به نظر می رسد مناسبت تر است اسناد خود را یا در اختیار دستگاه های اجرایی ذیربط یا مرکز استخدامی ها قرار دهد یا برای بررسی بیشتر در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهد تا برخورد قانونی لازم به آنها به عمل آید.

