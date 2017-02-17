عباس کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دانشگاه آیت الله حائری میبد که از سال‌ها پیش یکی از دانشکده اقماری دانشگاه یزد بود و طی چند سال اخیر به یک دانشگاه مستقل تبدیل شده است، برای نخستین بار میزبان یک شهید گمنام خواهد بود.

وی بیان کرد: مقدمات تشییع و خاکسپاری شهید گمنام در این دانشگاه فراهم شده و جانمایی برای تدفین پیکر شهید نیز انجام شده است.

کلانتری عنوان کرد: پیکر این شهید دوران دفاع مقدس در جوار مسجد دانشگاه آیت الله حائری میبد به خاک سپرده می شود.

رئیس دانشگاه آیت الله حائری میبد با اشاره به اینکه این دانشگاه آمادگی برگزاری مراسم تشییع و تدفین سه شهید گمنام را دارد، افزود: بر اساس تصمیم گیری‌های انجام شده فعلا با انتقال پیکر یک شهید به این دانشگاه موافقت شده اما تا زمان تشییع پیگیری برای انتقال پیکر شهدای دیگر ادامه خواهد داشت.

وی یادآور شد: به احتمال زیاد مراسم تشییع و خاکسپاری روز ۱۲ اسفندماه با حضور اساتید و دانشجویان این دانشگاه و مردم شهیدپرور شهرستان میبد برگزار می شود.

شهرستان میبد با ۸۰ هزار نفر جمعیت در فاصله ۴۵ کیلومتری از مرکز استان یزد قرار گرفته است.