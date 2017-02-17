مسابقات ملی رباتیک آزاد در شهرستان مرزی آستارا پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات ملی رباتیک که طی دو روز پنج شنبه و جمعه شب با عنوان astara cup ۲۰۱۷ با همکاری آزمایشگاه تعامل انسان و رباتیک دانشگاه تهران و در دو بخش دانش آموزی و دانشجویی با شرکت ۶۰ نفر و در قالب ۵۲ تیم از ۱۰ استان کشور در محل سالن ورزشی انقلاب شهرستان آستارا و با حضور شرکت کنندگان، اعضای کمیته فنی و اجرایی مسابقات برگزار و به اتمام رسید.

در این مسابقات که با همکاری برخی از دستگاه های اجرایی شهرستان مرزی آستارا برگزار شد، ربات های مسیر یاب ساده و ویژه، ربات ها و پهپاد های پرنده بدون سرنشین به رقابت پرداختند و اختراعات و ابتکارات نوین مبتکران و مخترعان جوان دختر و پسر ایرانی نیز در قالب یک لیگ از جمله بخش های ویژه این مسابقات رباتیک آزاد بود.

این مسابقات که رضایت شرکت کنندگان را در پی داشت، در صورت حمایت مسئولان شهرستانی و استانی، دومین دوره آن نیز در شهریور ماه سال ۹۶ در شهرستان مرزی بندر آستارا برگزار می شود.

بر اساس بیانیه داوران این مسابقات، در لیگ پرنده تیم هایKIAU از استان البرز، VRV از استان کرمان، TV_VAV۴از استان آذربایجان شرقی به ترتیب به مقام های اول، دوم و سوم دست یافتند و تیم محققان جوان از استان سیستان و بلوچستان به عنوان تیم فنی لیگ ربات پرنده این دوره از رقابت‌ها شناخته شد.

در لیگ مسیر یاب ساده، تیم IAVM۴از خراسان رضوی به مقام نخست، تیم های محققان جوان از سیستان و بلوچستان و اردبیل به طور مشترک به مقام دوم و تیم۱ IAVM از خرسان رضوی به مقام سوم دست یافتند و در لیگ مسیریاب ویژه، تیم های IAVM۱ از خراسان رضوی، ARITA از اردبیل و IAVM۳ از خراسان رضوی، مقام های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

در لیگ اختراعات و ابتکارات دانش آموزی نیز تیم های TERABYTE از تهران، ZPM از استان البرز و محققان جوان از استان سیستان و بلوچستان عنوان های اول تا سوم را کسب کردند و در بخش دانشجویی این لیگ، تیم های TV_A۴ از آذربایجان شرقی، SP از شیراز و TAUN۱ از خراسان رضوی به مقام های اول تا سوم دست یافتند.

در لیگ اختراعات و ابتکارات بخش ایده دانش آموزی تیم های ROMO و SAVERZ از البرز به مقام های اول و دوم دست یافتند و در بخش دانشجویی همین لیگ، تیم فرهنگی و اجتماعی سپاه ناحیه آستارا مقام اول دوم را کسب کرد و بانک رفاه مدیریت آذربایجان غربی در جایگاه سوم این بخش ایستاد

اهدای تندیس، لوح تقدیر و هدایایی نقدی به تیم های برتر از بخش های آیین اختتامیه مسابقه ملی رباتیک در شهرستان آستارا بود.