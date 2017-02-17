انفجار مهیب در یک ساختمان دولتی در ترکیه/ یک کشته و ۱۵ زخمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، در پی وقوع یک انفجار مهیب در ساختمان محل اقامت قضات و دادستانهای ترکیه در شهری در جنوب این کشور، یک تن کشته و ۱۵ تن دیگر زخمی شدند.

در این انفجار یک کودک سه ساله کشته و ۱۵ نفر دیگر زخمی شدند

این انفجار در شهر «ویران شهر» در استان «شانلی اورفا» در نزدیکی مرز سوریه رخ داد. اکثر جمعیت این شهر را اَکراد و اعراب تشکیل می دهند.

علت وقوع این انفجار خودروی بمب گذاری شده بوده که در محوطه بیرونی یک مجتمع مسکونی محل اقامت قضات و دادستانهای شهر «ویرانشهر» پارک شده بود.

در ماه مه سال گذشته، پلیس در «ویرانشهر» چهار مرد را که به ادعای مقامات ترکیه از اعضای «پ ک ک» بودند، به ضرب گلوله از پای درآوردند. روزنامه «ینی سفاک» مورد حمایت دولت ترکیه اعلام کرد که این افراد قصد بمب گذاری در یک ساختمان دولتی را داشتند.