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۲۹ بهمن ۱۳۹۵، ۲۳:۰۶

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی خبر داد:

اسکان اضطراری مسافران ۵ دستگاه اتوبوس محور «دیهوک»

اسکان اضطراری مسافران ۵ دستگاه اتوبوس محور «دیهوک»

بیرجند - مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی از اسکان اضطراری مسافران پنج دستگاه اتوبوس محور دیهوک در امامزادگان فردوس خبر داد و گفت: به ۱۹ حادثه توسط نیروهای هلال‌احمر امدادرسانی شده است.

جواد خامسان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از آغاز بارندگی تاکنون ۱۸۶ نیروی عملیاتی هلال‌احمر به کمک حادثه دیدگان اعزام‌شده‌اند.

 وی بابیان اینکه تمامی پایگاه‌های امداد و نجات شهری و جاده‌ای استان در حالت آماده‌باش هستند، بیان داشت: درمجموع ۱۹ حادثه توسط هلال‌احمر امدادرسانی انجام‌شده است.

 وی بابیان اینکه از این تعداد ۱۵ حادثه مربوط به سیل و آب‌گرفتگی بوده است، عنوان کرد: ۲۳۱ نفر از خدمات امدادی هلال‌احمر طی این مدت بهره‌مند شده‌اند.

 وی بیان کرد: از صبح امروز ۱۵ فقره تصادف درراه‌های برون‌شهری استان براثر لغزندگی جاده‌ها رخ‌داده که ۱۰ نفر مجروح امدادرسانی شده‌اند.

 وی از اسکان اضطراری ۵ دستگاه اتوبوس در امامزادگان فردوس خبر داد و افزود: به دلیل مسدود شدن محور دیهوک مسافران این اتوبوس‌ها در امامزادگان فردوس اسکان داده‌شده‌اند.

 وی بیان داشت: یک تیم پشتیبان از شعبه فردوس جهت تحویل پتو و جیره خشک به محل‌های اسکان اعزام‌شده‌اند.

کد مطلب 3909876

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