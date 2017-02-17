اسکان اضطراری مسافران ۵ دستگاه اتوبوس محور «دیهوک»

جواد خامسان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از آغاز بارندگی تاکنون ۱۸۶ نیروی عملیاتی هلالاحمر به کمک حادثه دیدگان اعزامشدهاند.
وی بابیان اینکه تمامی پایگاههای امداد و نجات شهری و جادهای استان در حالت آمادهباش هستند، بیان داشت: درمجموع ۱۹ حادثه توسط هلالاحمر امدادرسانی انجامشده است.
وی بابیان اینکه از این تعداد ۱۵ حادثه مربوط به سیل و آبگرفتگی بوده است، عنوان کرد: ۲۳۱ نفر از خدمات امدادی هلالاحمر طی این مدت بهرهمند شدهاند.
وی بیان کرد: از صبح امروز ۱۵ فقره تصادف درراههای برونشهری استان براثر لغزندگی جادهها رخداده که ۱۰ نفر مجروح امدادرسانی شدهاند.
وی از اسکان اضطراری ۵ دستگاه اتوبوس در امامزادگان فردوس خبر داد و افزود: به دلیل مسدود شدن محور دیهوک مسافران این اتوبوسها در امامزادگان فردوس اسکان دادهشدهاند.
وی بیان داشت: یک تیم پشتیبان از شعبه فردوس جهت تحویل پتو و جیره خشک به محلهای اسکان اعزامشدهاند.
نظر شما