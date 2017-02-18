آرمان اسعدی کمک داور فوتبال کردستان به کشور مالزی می رود

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا، آرمان اسعدی کمک داور کردستانی به منظور قضاوت بین تیم های مالزی و کامبوج پیش از ظهر روز ۳۰ بهمن ماه تهران را به مقصد کشور مالزی ترک می کند.

اسعدی با حضور در این کشور ، روز سه شنبه ۳ اسفند ماه مسابقات مابین تیم های کامبوج و مالزی با نام AFC کاپ را تحت عنوان کمک داور قضاوت می کند.

این داور کردستانی در مهر ماه امسال از سوی دپارتمان داوران فدراسیون فوتبال کشور به سمینار داوران در امارات نیز اعزام شد.

اسعدی تاکنون در رقابت های مختلف فوتبال لیگ های برتر باشگاه های کشور به قضاوت پرداخته است و یکی از داوران موفق در فوتبال به شمار می رود.

این داور کردستانی از سال ۷۸ پا به عرصه داوری نهاده و از سال ۸۶ تا به حال یکی از داوران قضاوت کننده در لیگ برتر باشگاه های کشور بوده است.