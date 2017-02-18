برگزاری ۲۰کارگاه آموزشی ازدواج تا پایان سال در سطح استان کردستان

هیرش رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: معاونت فرهنگی و امور جوانان در نظر دارد کارگاه های مختلفی در زمینه راه های انتخاب همسر، ویژگی های شخصیتی دوسویه مشترک بین زوجین و معیارهای اخلاقی زندگی بر اساس دیدگاه های علمی با بهره مندی از اساتید دانشگاهی استان برگزار کند.

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان کردستان میزان مشارکت، نیازهای مخاطبان و مشکلات زوج های جوان را در کارگاه های ازدواج مهم دانست و عنوان کرد: برنامه ریزی های آینده برای گروه مخاطب زوج های جوان و پیش بینی برنامه های گسترده تر، با مطالعات دقیق تر و کاربردی تر در این زمینه می باشد.

وی افزود: یکی از عوامل مهم در امر ازدواج و طلاق، ضعف زوجین در زمینه مهارت‏ های زناشویی، حل تعارضات و مدیریت زندگی خانوادگی و نیز فقدان و یا ضعف در زمینه اصول و اهداف زندگی مشترک و خانوادگی است که انتظار داریم با برپایی کارگاه های آموزشی به حداقل برسد.

رضایی گفت: مرحله اول کارگاه آموزشی در امر ازدواج در شهرستان های سنندج و دیواندره آغاز شده است و با حضور و بازدید های از این کارگاه ها، مشارکت جوانان و زوجین خوب عنوان شده است.

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان کردستان اظهار داشت: با برنامه ریزی همکاری های صورت گرفته با ارگان های مرتبط در امر ازدواج ۲۰ کارگاه آموزشی در سطح استان برگزار می شود که تا اواخر اسفند ماه در زمینه های مختلف انجام خواهد شد.

رضایی افزود: طرح اولیه کارگاه آموزشی در امر ازدواج را بیشتر در مناطق آسیب پذیر جامعه و حاشیه شهر ها برگزار خواهیم کرد و در سال آینده نیز این طرح در مناطق دیگر در استان نیز برپا می شود.