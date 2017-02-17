چهار محور ارتباطی خراسان جنوبی مسدود شد

سرهنگ حسین رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: وضعیت جاده های استان به دلیل بارش شدید باران لغزنده و نامناسب است.

وی با اشاره به مسدود شدن چهار محور ارتباطی استان بیان کرد: محورهای اصلی خوسف-دیهوک ، دیهوک –لاور، فردوس –گناباد و کریمو-کاخک به دلیل ریزش شدید باران و لغزنده بودن مسدود است.

وی بیان کرد: جاده های فرعی؛ فردوس - کلات – گناباد و جاده سرایان- مصعبی – کاخک نیز به دلیل ریزش کوه مسدود شده اند.

رضایی افزود: شدت بارش ها در محور قاین به گناباد نیز زیاد است رانندگان با احتیاط در این محور رانندگی کنند.