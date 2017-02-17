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۲۹ بهمن ۱۳۹۵، ۲۳:۲۶

تشریح آخرین وضعیت جاده های خراسان جنوبی؛

چهار محور ارتباطی خراسان جنوبی مسدود شد

چهار محور ارتباطی خراسان جنوبی مسدود شد

بیرجند- رئیس پلیس راه خراسان جنوبی از مسدود شدن چهار محور مواصلاتی استان به دلیل بارش شدید باران و آبگرفتگی خبر داد.

 سرهنگ حسین رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: وضعیت جاده های استان به دلیل بارش شدید باران لغزنده و نامناسب است.

 وی با اشاره به مسدود شدن چهار محور ارتباطی استان بیان کرد: محورهای اصلی خوسف-دیهوک ، دیهوک –لاور، فردوس –گناباد و کریمو-کاخک به دلیل ریزش شدید باران و لغزنده بودن مسدود است.

 وی بیان کرد: جاده های فرعی؛ فردوس - کلات – گناباد و جاده سرایان- مصعبی – کاخک نیز به دلیل ریزش کوه مسدود شده اند.

رضایی افزود: شدت بارش ها در محور قاین به گناباد نیز زیاد است رانندگان با احتیاط در این محور رانندگی کنند.

کد مطلب 3909885

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