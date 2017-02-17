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۲۹ بهمن ۱۳۹۵، ۲۳:۴۴

فرمانده انتظامی دشتستان خبر داد؛

نجات ۲۱ مسافر اتوبوس گرفتار در سیلاب دشتستان

نجات ۲۱ مسافر اتوبوس گرفتار در سیلاب دشتستان

بوشهر - فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان از نجات ۲۱ نفر از مسافران اتوبوسی که به مقصد کرمانشاه در حال حرکت بود توسط ماموران انتظامی و با همکاری یگان های امدادی شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید جواد رضوی جمعه شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ماموران انتظامی با همکاری یگان‌های امدادی شهرستان ۲۱ نفر از مسافران اتوبوسی که از بوشهر به مقصد کرمانشاه حرکت کرده بود و بر روی پل کلل دشتستان دچار آبگرفتگی شده بودند را نجات و به پاسگاه زیارت انتقال دادند.

وی عنوان کرد: با توجه به هشدارهای مکرر پلیس مبنی بر مسدود بودن مسیر، راننده اتوبوس با اصرار اقدام به حرکت می‌کندد که به دلیل شدت سیلاب و آبگرفتگی، اتوبوس دچار نقص فنی شده و متوقف می‌شود.

سرهنگ رضوی با بیان اینکه همه ۲۱ مسافر اتوبوس در صحت و سلامتی کامل به سر می‌برند و توسط پلیس پذیرایی شده‌اند، گفت: در تلاش هستیم تا مسافران  را در محلی مناسب اسکان دهیم.

این مقام انتظامی اظهار داشت: با راننده اتوبوس به دلیل عدم توجه به هشدارهای پلیس و ماموران امدادی و به خطر انداختن جان مسافران برابر قوانین راهنمایی و رانندگی برخورد و به مراجع قضایی معرفی می‌شود.

کد مطلب 3909887

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