ظریف: فرمان مهاجرتی ترامپ توهین آشکار به ملت ایران بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی اِن اِن، «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه اختصاصی با «کریستین امانپور» خبرنگار شبکه سی اِن اِن در حاشیه برگزاری «نشست امنیتی مونیخ» تصریح کرد که «دلیلی که اوباما را به پای میز مذاکره کشاند،‌ بی اثر بودن تحریمها بود».

وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص وضع تحریمهای جدید آمریکا علیه ۲۵ شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی که به ادعای مقامات آمریکا با برنامه های موشکی ایران در ارتباط بوده اند، به صراحت اعلام کرد که «تحریمها علیه ایران کارگر نیفتاد».

ظریف گفت: «همه کسانی که در گذشته ایران را آزموده اند، می دانند که ما به تهدیدات پاسخ نخواهیم داد. ما پاسخگوی احترام متقابل و منافع متقابل خواهیم بود».

وی همچنین گفت که دولت اوباما سعی کرد تا از تحریمهای اقتصادی برای محدود ساختن برنامه هسته ای ایران بهره ببرد؛ اما با افزایش ده برابری شمار سانتریفیوژهای هسته ای ایران در آن بازه زمانی، دولت اوباما در نهایت شکست خورد.

وی همچنین اظهار داشت که توافق بر سر محدود ساختن برنامه هسته ای ایران که در سال ۲۰۱۵ میان ایران و شش قدرت جهانی از جمله آمریکا منعقد شد، به رغم فریادهای مخالف اعضای دولت جدید آمریکا به قوت خود باقی خواهد ماند.

ظریف همچنین گفت که در مورد [لزوم] جلوگیری از برهم خوردن این توافق- که روند مذاکرات جهت حصول آن دو سال به طول انجامیدـ- یک اجماع نظر بین المللی وجود دارد.

وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه گفت: «باور دارم که همگان از جمله کارشناسان در آمریکا می دانند که این بهترین توافق ممکن برای تمامی طرفهای درگیر، و نه تنها برای ایران بلکه برای آمریکا نیز بوده است. این توافق [نماد] پیروزی دیپلماسی بر تهدید و اجبار است،‌ زیرا تهدید و اجبار دیگر مؤثر نیست».

این دیپلمات برجسته کشورمان در خصوص موضوع سوریه و حمایت ایران از دولت قانونی «بشار اسد» گفت که «اِشغال» عراق از سوی آمریکا گروه تروریستی داعش را بوجود آورد.

محمد جواد ظریف همچنین خاطرنشان کرد که یک آتش بس سراسری در سوریه- که با میانجیگری روسیه و ترکیه در ماه دسامبر برقرار شد- تا حد زیادی مؤثر بوده است و تصریح کرد که «اعزام نیروهای زمینی ارتش آمریکا به سوریه برای مقابله با داعش به تشدید افراط گرایی در منطقه دامن خواهد زد که این امر بر امنیت کل جهان اثرگذار خواهد بود».

وی در این باره گفت: «ما نمی توانیم به راه حلهایی متعهد باشیم که خود بخشی از مسئله هستند. من بر این باور هستم که حضور نیروهای نظامی خارجی در خاک کشورهای عربی دستورالعملی برای این افراط گرایان است تا تجدیدقوا کنند و از میان جوانان محروم نیروهای جدیدی را استخدام نمایند».

ظریف در خصوص تلاشهای جهانی برای نابودسازی داعش به این نکته اشاره کرد که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور کنونی آمریکا شخصاً «باراک اوباما» را به خلق داعش متهم نمود و به طور مکرر از سیاستهای آمریکا در جهت تسلیح گروههای معارض سوری انتقاد کرد.

محمد جواد ظریف در خصوص سیاست مهاجرتی ترامپ که ورود اتباع هفت کشور مسلمان از جمله ایران را به خاک آمریکا ممنوع می نماید،‌ گفت که این ممنوعیت «یک توهین آشکار به ملت ایران بود». وی در ادامه گفت: «در میان این همه جنایات صورت گرفته، شما نمی توانید یک ایرانی را بیابید که به اقدامی تروریستی علیه مردم آمریکا دست زده باشد. از زمان حملات تروریستی یازدهم سپتامبر (۲۰۰۱) ایران همواره هر حادثه تروریستی را محکوم کرده است».

ظریف همچنین تصریح کرد که این ممنوعیت به مثابه یک انحراف از سیاست پیشین آمریکا بشمار می رود؛‌ سیاستی که طبق آن قرار بود با دولت و نه مردم ایران وارد بحث شد و افزود که ایرانیان جزء موفق ترین گروه مهاجران در آمریکا هستند.

وزیر خارجه ایران همچنین خاطرنشان کرد که «آنها [مقامات آمریکا] متوجه این موضوع نیستند که در یک جهان بهم پیوسته نمی توان تهدیدات را به یک مکان جغرافیایی محدود کرد. و سوریه هم اکنون به محلی برای آموزش تروریستهایی بدل شده است که در همه جا ویرانی به بار می آورند».

وزیر خارجه ایران در پاسخ به پرسش خبرنگار سی اِن اِن در مورد علت دخالت تهران در سوریه به نمایندگی از بشار اسد گفت: «اشتباهاتی در سوریه صورت گرفت همانطور که درگذشته اشتباهاتی رخ داد. کسانی که به تسلیح داعش و گروههای تروریستی اقدام کردند، همان کسانی بودند که صدام حسین را مسلح کردند،‌ همان کسانی که القاعده را بوجود آوردند و آن را مسلح نمودند».

وی در ادامه افزود که «ما نباید به تکرار تاریخ ادامه دهیم و افرادی را سرزنش کنیم که در مسیر درست تاریخ قرار داشتند».

وزیر خارجه ایران همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص بیم و ترسهای موجود از ایران که بخشی از آن متأثر از حمایت تهران از حزب الله است، تصریح کرد که شبه نظامیان شیعی لبنان به درخواست «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه و با هدف «ممانعت از نفوذ نیروهای افراط گرا (داعش و سایر گروههای اسلام گرای سنی) به داخل لبنان – که تهدیدی علیه همه ما خواهد بود- به سوریه وارد شدند».