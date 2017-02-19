برد دشوار بارسلونا مقابل لگانس/ لیونل مسی آبی اناریها را نجات داد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا یکشنبه شب در چارچوب هفته بیست و سوم رقابتهای لالیگا میزبان لگانس بود و در ورزشگاه نوکمپ برابر این تیم پایین جدولی ۲ بر یک به پیروزی دست پیدا کرد. لیونل مسی هر دو گل آبی اناریها را به ثمر رساند.

در نیمه نخست این بازی تیم بارسلونا یک بر صفر از حریف خود پیش افتاد. در دقیقه ۴ مسابقه بود که لیونل مسی روی پاس بیرون پای سوارز توانست دروازه حریف را باز کند. بارسلونا در ادامه نتوانست گل دیگری به ثمر برساند و در اواخر نیمه نخست روی درخشش ترشتگن دروازه خود را روی ضربه بازیکن لگانس بسته نگه داشتند.

در نیمه دوم تیم لگانس بازی خوب خود را ادامه داد و چندین موقعیت خوب هم ایجاد کرد. در دقیقه ۷۱ بود که لوپز در میان بهت هواداران بارسلونا دروازه این تیم را گشود تا کار به تساوی کشیده شود.

انریکه سرمربی تیم بارسلونا در ۱۵ دقیقه پایانی بازی اینیستا، آلبا و دنیس سوارز را هم به میدان فرستاد اما تغییری در بازی بهم ریخته بارسلونا ایجاد نشد. سرانجام در دقیقه ۹۰ بازی بود که حرکت انفرادی نیمار یک ضربه پنالتی بدنبال داشت و لیونل مسی آن را به گل دوم آبی اناریها تبدیل کرد.

بارسلونا با این برد ۵۱ امتیازی شد و به رده دوم جدول صعود کرد. رئال مادرید با دو بازی کمتر و ۵۲ امتیاز صدرنشین است. تیم سویا نیز با ۴۹ امتیاز رده سوم را در اختیار دارد.