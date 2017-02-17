سرریز شدن سد بردول ۵۰۰ نفر از ساکنان مسکن عرش و مهر را آواره کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رادمهر فرماندار شهرستان پارسیان جمعه شب در جمع خبرنگاران بیان داشت: بارندگی های اخیر در پارسیان موجب شده است که ظرفیت سد بردول تکمیل شده وبه سمت منازل مسکونی وراههای ارتباطی سرازیر شود.

وی عنوان کرد: برخی از کارکنان شرکت های پارس جنوبی که در مسکن عرش ومهر ساکن هستند در موقع بازگشت خود با سیلابی عظیم در ورودی خیابان منتهی به محل سکونت مواجه شدند که باید ساعت ها منتظر بمانند تا اینکه آب کم شود.

رادمهر خاطرنشان کرد: طغیان رودخانه زاخر منجر به مسدود شدن راه پارسیان به عسلویه شد و همچنین موجب تخریب اسکان عشایر نیز شده است.

وی جاری شدن رودخانه زاخر را بی‌سابقه خواند و افزود: طغیان رودخانه زاخر به‌علت شدت زیاد، تهدیدی برای برخی از روستاهای پایین‌دست ازجمله برکه دکا و عمانی و شهر کوشکنار و همچنین راه‌ها و زیرساخت‌های روستایی به‌وجود آورده است. به‌علت طغیان مجدد سد بردول مسیر پارسیان به بندرلنگه نیز تا اطلاع ثانوی مسدود شده است.

رادمهر بیان داشت: طغیان مجدد زاخر و بردول موجب بسته شدن مسیر اصلی شده است و جاده پارسیان به لامرد، عسلویه و بندرلنگه فعلا بسته است و همکاران راهدار مشغول کار در این مسیر هستند.

وی با اشاره به اضطراری اعلام شدن وضعیت شهرستان تا اطلاع ثانوی و ضمن هشدار به اهالی پارسیان در خصوص افزایش شدت بارندگی در غرب هرمزگان یادآور شد: از شهروندان درخواست می‌شود تا اطلاع ثانوی از عبور و مرور در جاده اصلی و مسیرهای منتهی به زاخر و بردول خودداری کنند.

فرماندار پارسیان تعداد سدهای پارسیان را ۶ فقره خواند و عنوان داشت: تمامی سدهای شهرستان به‌علت بارندگی روزهای اخیر سرریز شده است و از روستائیانی که در محدوده سدها سکونت دارند درخواست می‌شود به محل‌های امن‌تری نقل مکان کنند.

رادمهر مجموع بارندگی‌ها در پارسیان را تا عصر امروز ۱۶۵.۸ میلی‌متر عنوان کرد و همچنین در خصوص مسیرهای منتهی به این شهرستان یادآور شد: مسیر بندرلنگه-پارسیان-عسلویه و بالعکس باز و تردد در حال انجام است و از مردم درخواست می‌شود در طول مسیر با راهداران همکاری لازم داشته باشند.