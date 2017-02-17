مدارس برخی مناطق گلستان تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آموزش‌ و پرورش استان گلستان، قربانعلی بذرافشان اظهار کرد: با توجه به بارش برف در شهرستان‌های استان گلستان مدارس مناطق کوهستانی و صعب‌العبور شهرستان‌های آزادشهر، مینودشت، رامیان، گالیکش، کلاله و مراوه‌تپه روز شنبه ۳۰ بهمن ‌ماه در تمام مقاطع تحصیلی نوبت صبح و عصر تعطیل است.

وی تصریح کرد: سایر مدارس در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور شهرستان‌های شرق و کوهستانی استان، بر اساس اعلام آموزش‌ و پرورش آن شهرستان‌ها تعطیل است.

به گفته وی، مدارس مناطق دیگر استان گلستان روز شنبه ۳۰ بهمن دایر خواهند بود.