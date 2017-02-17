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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۰:۰۱

مدیر روابط عمومی آموزش ‌و پرورش گلستان:

مدارس برخی مناطق گلستان تعطیل شد

مدارس برخی مناطق گلستان تعطیل شد

گرگان - مدیر روابط عمومی آموزش ‌و پرورش گلستان از تعطیلی مدارس مناطق صعب‌ العبور شرق استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آموزش‌ و پرورش استان گلستان، قربانعلی بذرافشان اظهار کرد: با توجه به بارش برف در شهرستان‌های استان گلستان مدارس مناطق کوهستانی و صعب‌العبور شهرستان‌های آزادشهر، مینودشت، رامیان، گالیکش، کلاله و مراوه‌تپه روز شنبه ۳۰ بهمن ‌ماه در تمام مقاطع تحصیلی نوبت صبح و عصر تعطیل است.

وی تصریح کرد: سایر مدارس در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور شهرستان‌های شرق و کوهستانی استان، بر اساس اعلام آموزش‌ و پرورش آن شهرستان‌ها تعطیل است.

به گفته وی، مدارس مناطق دیگر استان گلستان روز شنبه ۳۰ بهمن دایر خواهند بود.

کد مطلب 3909895

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    نظرات

    • محمد جواد بهنامپور IR ۰۰:۱۴ - ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
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      یعنی هوای علی آباد مشکلی برای دانش آموزآ ایجاد نمیکنه که بخوان شنبه برن مدرسه
    • asal IR ۰۰:۲۴ - ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
      0 0
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      تورو قرآااااااااااااااااان گرگان رو تعطیل کنید خیلی سرده آدم قندیل میبنده تو این هوا
    • سرما IR ۰۰:۳۹ - ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
      0 0
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      جان مادرتون گرگان رو تعطیل کنید خیلی سررررررررررررده نمیشه بریم مدرسه مخصوصا شیفت صبح 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 تعطیل کنید لطفا 🙏 خدا خیرتون بده 💚💚💚💚

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