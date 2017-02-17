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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۰:۰۷

بخشدار آبدان خبر داد؛

کمک‌رسانی به سیل‌زدگان روستای ملگه بخش آبدان

کمک‌رسانی به سیل‌زدگان روستای ملگه بخش آبدان

بوشهر - بخشدار آبدان از کمک رسانی به سیل زدگان روستای ملگه بخش آبدان خبر داد.

مسعود تنگستانی در حاشیه بازدید از روستای ملگه به خبرنگار مهر گفت: پس از ۴۸ ساعت بارندگی بی‌وقفه و سرریز شدن آب سد شمالی شهر آبدان، روستای ملگه بخش آبدان در محاصره سیلاب قرار گرفته بود و عبور و مرور به روستا متوقف شده بود.

وی ضمن تشکر از عنایت فرماندار و عوامل هلال احمر  و راهداری بیان داشت: ظهر  امروز با حضور بخشدار آبدان و مسئولین راهداری و هلال احمر شهرستان دیر، با استفاده از ماشین آلات سنگین راهداری و شهرداری، ورود به روستا مقدور و کار امدادرسانی به روستائیان انجام شد.

وی ادامه داد: الحمدالله کار امدادی بلافاصله در دستور کار بخشداری قرار گرفت و مشکلات این روستا حل شد.

تنگستانی در پایان از صبر و حوصلگی مردم روستای ملگه تشکر کرد.

کد مطلب 3909900

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