مسعود تنگستانی در حاشیه بازدید از روستای ملگه به خبرنگار مهر گفت: پس از ۴۸ ساعت بارندگی بی‌وقفه و سرریز شدن آب سد شمالی شهر آبدان، روستای ملگه بخش آبدان در محاصره سیلاب قرار گرفته بود و عبور و مرور به روستا متوقف شده بود.

وی ضمن تشکر از عنایت فرماندار و عوامل هلال احمر و راهداری بیان داشت: ظهر امروز با حضور بخشدار آبدان و مسئولین راهداری و هلال احمر شهرستان دیر، با استفاده از ماشین آلات سنگین راهداری و شهرداری، ورود به روستا مقدور و کار امدادرسانی به روستائیان انجام شد.

وی ادامه داد: الحمدالله کار امدادی بلافاصله در دستور کار بخشداری قرار گرفت و مشکلات این روستا حل شد.

تنگستانی در پایان از صبر و حوصلگی مردم روستای ملگه تشکر کرد.