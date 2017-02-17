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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۰:۱۹

تساوی خانگی ذوب آهن؛

تثبیت صدرنشینی پتروشیمی در آغاز مرحله برگشت لیگ تنیس روی میز

تثبیت صدرنشینی پتروشیمی در آغاز مرحله برگشت لیگ تنیس روی میز

مرحله برگشت مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه های کشور با برتری پتروشیمی و تساوی خانگی ذوب آهن آغاز شد.

به گزارشخبرنگار مهر، نیم فصل دوم رقابت های تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه های کشور شامگاه جمعه با دو دیدار آغاز شد که طی آن پتروشیمی در دیدار خانگی برابر تایدواتر بندرعباس به برتری ٥ بر یک دست یافت. پتروشیمی با کسب این برتری جایگاه خود در صدر جدول رده بندی را با ١٤ امتیاز تثبیت کرد.

دیگر دیدار این هفته از مسابقات در اصفهان و میان دو تیم ذوب آهن و تایدواتر بندرعباس برگزار شد که طی آن دو تیم به تساوی ٣ بر ٣ دست یافتند.

سومین و آخربن دیدار این هفته از مسابقات فردا شنبه میان دو تیم شهدای آتش نشان و دانشگاه آزاد برگزار می شود.

کد مطلب 3909903
زینب حاجی حسینی

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