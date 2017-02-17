تثبیت صدرنشینی پتروشیمی در آغاز مرحله برگشت لیگ تنیس روی میز

به گزارشخبرنگار مهر، نیم فصل دوم رقابت های تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه های کشور شامگاه جمعه با دو دیدار آغاز شد که طی آن پتروشیمی در دیدار خانگی برابر تایدواتر بندرعباس به برتری ٥ بر یک دست یافت. پتروشیمی با کسب این برتری جایگاه خود در صدر جدول رده بندی را با ١٤ امتیاز تثبیت کرد.

دیگر دیدار این هفته از مسابقات در اصفهان و میان دو تیم ذوب آهن و تایدواتر بندرعباس برگزار شد که طی آن دو تیم به تساوی ٣ بر ٣ دست یافتند.

سومین و آخربن دیدار این هفته از مسابقات فردا شنبه میان دو تیم شهدای آتش نشان و دانشگاه آزاد برگزار می شود.