نجات جان۲۰ مادر باردار کردستانی/لغو پروازها و تعطیلی مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، زمستان، فصلی که زیبایی آن با بارش دانه های ظریف برف برروی زمین و سردی هوا همراه است و همواره یکرنگی و سفیدی آخرین فصل سال، شاه بیت غزل بسیاری از شعرای ما در طول تاریخ بوده است.

علاوه بر شعر شاعران یکی از موضوعات دلنشین و مورد علاقه دانش آموزان هم نگارش انشایی در خصوص توصیف زمستان و بیان خاطرات آنها در روزهای برفی است.

در طول سال رویدادهای متعددی به وقوع می پیوندد که رسانه ها و مردم درگیر پیگیری و اطلاع از جزئیات آنها می شوند ولی در این میان رویدادهایی که در طول فصل زمستان اتفاق می افتد به لحاظ اینکه هم شادی آفرین و هم می تواند منجربه غم واندوه شود، بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.

بارش این نعمت الهی باعث افزایش شور و نشاط اجتماعی می شود به گونه ای که در روزهای برفی خانواده های زیادی به مناطق مرتفع و مکان هایی که بیشترین برف در آن تجمع کرده، می روند و به بازی های مختلف این فصل هم چون اسکی و ساختن آدم برفی می پردازند.

علاوه بر ایجاد شور و شوق، بارش برف در مناطق کوهستانی هم چون کردستان هر ساله موجب مسدود شدن راه های اصلی و فرعی، ریزش بهمن که باعث گرفتار شدن و گاها مرگ عده ای می شود، شده و اینگونه مشکلاتی برای مردم مناطق مختلف استان ایجاد و غم واندوه جامعه را فرا می گیرد.

درهفته ای که گذشت بارش برف در کردستان با وقوع رویدادهای تلخ و شیرینی همراه بود البته پایان تلخی ها هم به همت جمعی از امدادگران و انسان های نوعدوست به شیرینی مبدل شد.

یکی از این رویدادها مسدودشدن راه های روستایی وبه دنبال آن به خطر افتادن جان مادران بارداری که زمان زایمان آنها فرارسیده است که تمامی نیروهای امدادی برای نجات جان این افراد بسیج می شوند، در این فصل همواره یکی از اخباری که در صدر اخبار دیگر قرار می گیرد مربوط به نجات جان مادران باردار است، و در هفته ای که گذشت، تنها در دو شهرستان بانه و سقز ۹ زن باردار از مرگ نجات پیدا کردند .

در کل استان کردستان از آغاز فصل بارش تاکنون و به همت نیروهای امدادی و درمانی بیش از ۲۰ زن باردار از مرگ حتمی نجات یافتند.

حضور بالگرد امدادی کرمانشاه برای نجات جان زن باردار کردستانی

در یکی از موارد مربوط به نجات مادران باردار، به دلیل صعب العبور بودن منطقه و مسدودشدن راه ها وسایل نقلیه امدادی نتوانستند در محل حضور پیدا کنند به همین علت هلال احمر کردستان از استان کرمانشاه تقاضای بالگرد کرد .

بالگرد امدادی استان کرمانشاه در عرض یک ساعت خود را به سنندج رسانده و به همراه تیمی از فوریت های پزشکی استان به روستای بست از توابع شهرستان دیواندره که ۱۵۰ کیلومتر از سنندج فاصله دارد، اعزام شدند.

امدادرسانی با بالگرد هم به دلیل اینکه روستا زیر برف و مه پنهان شده بود به سختی انجام گرفت که با تلاش خلبان و تیم همراه خوشبختانه مادرباردار نجات پیدا کرد و به بیمارستان بعثت سنندج انتقال یافت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمراستان کردستان در همین راستا به خبرنگار مهر گفت: در ۲۹ عملیاتی که از ابتدای فصل زمستان امسال دراستان انجام شده تاکنون به ۳ هزار و ۴۰۰ نفر توسط نیروهای امدادی هلال احمر امدادرسانی شده است.

حسن خدابنده لو عنوان کرد: از تعداد مذکور به هزار و ۹۰۰ نفر تغذیه اضطراری و هزار و ۱۰۰ نفر هم در پایگاه های امداد جاده ای ومساجد اسکان داده شدند.

وی اظهارداشت: ۱۵ نفر مسدود هم توسط نیروهای ما به مراکز درمانی سطح استان کردستان انتقال داده شدند.

وی بیان کرد: نیروهای امدادی ما در کنار نیروهای راهداری و مرکز فوریت های پزشکی همه ساله در فصل زمستان با بارش برف به خدمات رسانی و کمک به مردم می پردازند و از هیچ تلاشی دراین راستا دریغ نمی کنند.

در هفته ای که گذشت بارش برف از روز دوشنبه آن آغاز شد و تا اواخر روز جمعه هم در بسیاری از نقاط استان تداوم داشت.

تعطیلی مدارس استان و لغو پروازفرودگاه سنندج

از دیگر رویدادهای فصل زمستان تعطیلی مدارس و لغو پرواز فرودگاه ها است که بارش برف در هفته اخیر در کردستان موجب تعطیلی مدارس اکثر شهرستان های استان و لغو پرواز فرودگاه سنندج شد.

تعطیلی مدارس استان در نوبت صبح و بعد از ظهر از روز دوشنبه آغاز شد و می توان گفت که دانش آموزان این استان کلا هفته گذشته را در خانه ماندند.

از ابتدای دی ماه امسال بارها مدارس استان به دلیل بارش برف و برودت هوا تعطیل اعلام شده است و در این فصل دانش آموزان کمترین زمان را در مدارس بودند و این امر گرچه شادی و نشاط دانش آموزان را به دنبال داشته ولی بی شک در امر تحصیل آنها اثر منفی به همراه خواهد داشت و در روزهای آتی قطعا برای جبران روزهای تعطیلی فشار بیشتری بر دانش آموزان و معلمان وارد می شود.

مسدودشدن راه ۵۰۰ روستای کردستان

راه روستایی ۵۰۰ روستای استان به دلیل تداوم بارش مسدود شد وبا تلاش عوامل راهداری تا پایان روز جمعه راه ۱۰۰ روستا بازگشایی شد و این روستاها بیشتر از توابع شهرستان های دیواندره، بانه، سقز و مریوان هستند.

علاوه بر مسدود شدن راه های روستایی چند محور اصلی شامل مریوان-سقز و سقز-بانه سروآباد-اورامان دراستان به دلیل ریزش بهمن مسدود شد.

مدیر راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای کردستان به خبرنگار مهر گفت: محور سقز-مریوان که از دو روز گذشته مسدود شده کماکان به دلیل وقوع بهمن مسدود است و این محور تا اطلاع ثانوی مسدود خواهد بود.

محمد راشد مدرس گرجی بیان کرد: در ۷۲ ساعت گذشته ۲ هزار و ۵۰۰ تن نمک برای بازگشایی راه های استان مصرف شده است.

درگردنه ژالانه واقع درشهرستان سروآباد، درهفته ای که گذشت دو دستگاه لودر راهداری و چهار خودروی سواری گرفتار سقوط بهمن شدند که خوشبختانه این حادثه تلفات جانی به دنبال نداشت.

گردنه ژالانه هم جزو مسیرهایی است که اعلام شده تا اطلاع ثانوی مسدود خواهد بود و از مسافران و رانندگانی که قصد عبور از این محورها را دارند خواسته شده از آمدن به این محورها خودداری کنند.

یکرنگی مشخصه اصلی زمستان را این روزها می توان در همکاری و همدلی میان مردم استان کردستان برای نجات جان گرفتارشدگان در برف و مادران باردار به خوبی مشاهده کرد.