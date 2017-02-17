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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱:۲۷

آمریکا از خاک کویت به سوریه نیرو اعزام می کند

آمریکا از خاک کویت به سوریه نیرو اعزام می کند

وزارت دفاع آمریکا از طرح خود برای اعزام نیروهای نظامی به خاک سوریه از راه کویت با هدف استقرار آنها در شمال سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، الرای کویت با انتشار گزارشی در این زمینه نوشت: دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا در حالی بررسی این استراتژی نظامی است که قصد دارد با انتقال نیروهای نظامی از راه خاک کویت به شمال سوریه به مبارزه با داعش بپردازد.

یک مقام مسئول در وزارت دفاع آمریکا که خواست نامش فاش نشود نیز اعلام کرده است که نیروهای آمریکایی برای مدت محدودی در شمال سوریه مستقر خواهند شد .

کد مطلب 3909915

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