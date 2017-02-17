آخرین وضعیت بارندگی در استان کرمان/یک نفر در جیرفت مفقود شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، ابوالقاسم سیف الهی جمعه شب با اشاره به اینکه تمهیدات لازم از سوی ستاد بحران استان به ریاست استاندار کرمان پیش بینی و موضوعات در حال رصد است، اظهار کرد: استاندار کرمان بعد از ظهر امروز طی تماس های تلفنی جداگانه با محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رحمانی فضلی وزیر کشور در خصوص خسارت های وارده در اثر بارندگی های اخیر و تامین منابع خسارات، مذاکره و گفتگو کرد.

وی با توجه به سرریز شدن آب سد نساء با ظرفیت بالا و خروجی این آب با ۵۰۰ متر مکعب در ثانیه، از هموطنان درخواست کرد از هرگونه اسکان یا چرای دام در حوزه مسیل های پائین دست سد نساء خودداری شود و این در حالیست که منازل نزدیک مسیل تخلیه و ساکنین در مدارس اسکان داده شده اند.

جانشین ستاد بحران استان کرمان با اشاره به اینکه شورای بحران در شهرستان جیرفت، روز شنبه ساعت ۱۸ برگزار می شود، تصریح کرد: در اثر بارندگی های اخیر، حجم ذخیره ای سد جیرفت از ۶۰ درصد فراتر رفته است و با توجه به آورد رودخانه ها، صبح شنبه مورخ ۳۰ بهمن ماه ساعت هشت صبح، دریچه های این سد بازگشایی خواهد شد.

سیف الهی همچنین از باز شدن دریچه های سد بافت خبر داد و گفت: آب سد بافت به سمت رودخانه هلیل رود با خروجی ۳۵ متر مکعب در ثانیه در حال جریان است بنابراین می طلبد ساکنین اطراف رودخانه های پایین دست این سدها، رعایت جوانب احتیاط را بنمایند.

وی از قطعی گاز در یکی از روستاهای شهرستان سیرجان، روشنایی ۲۷ مسیر و آب شش روستا و مفقودی یک جوان در اطراف رودخانه دلفارد جیرفت خبرداد و یادآورشد: درحال حاضر قطعی برق وجود ندارد ولی احتمال تخریب چند تیر اصلی در شهرستان شهربابک وجود دارد.

جانشین ستاد بحران استان کرمان از مسدود شدن راه ۳۴ روستا خبر داد و تصریح کرد: در هماشهر شهرستان سیرجان نیز سیل در حال عبور از رودخانه داخل شهر است و خوشبختانه تاکنون مشکل خاصی گزارش نشده است.

سیف الهی افزود: به دلیل آسیب وارده در اثر سیل به پل محور برسیر-سیرجان، از ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه امشب تردد کامیون، تریلر و اتوبوس در این محور ممنوع است و در این راستا مسیر جایگزین سیرجان-سرچشمه و سیرجان-بافت اعلام شده است علیرغم این هموطنان می توانند قبل از ورود به محورها با پلیس راه هماهنگ کنند.

وی یادآورشد: با توجه به آغاز بادهای شدید به خصوص در مناطق شرقی استان و نظر به کاهش مقاومت پایداری تعدادی از تیرهای انتقال نیرو در اثر آبگرفتگی پایه های آن، در خصوص قطع برق تمهیدات لازم اندیشیده شده است.

جانشین ستاد بحران استان کرمان تصریح کرد: جبهه بارشی که در حال حاضر در استان کرمان فعال است، از این لحظه تا ظهر فردا در برخی از مناطق استان خصوصا جنوبی و غربی بیش از ۶۰ میلی متر بارش در پی خواهد داشت.

سیف الهی میزان بارندگی های پنج روز گذشته در استان همچون شهرستان های سیرجان را ۸۰، بافت ۲۰۰، رابر۲۰۰، بردسیر۹۰، شهربابک۱۰۰، سیرجان۹۰ میلی متر عنوان کرد و گفت: این بارندگی ها خسارتی همچون مسدود کردن راه ۹۰ روستا، قطع ۴۰ شبکه آب روستایی، آسیب دیدن پنج هزار روستای، تلف شدن ۸۰۰ راس دام، آسیب دیدن ۳۰ دهنه پل و هزار خانه شهری را در پی داشته است.

وی از امداد رسانی به ۱۶۵ شهر و روستای شهرستان های (ارزوئیه، بافت، بردسیر، جیرفت، رابر، راین، رفسنجان، ساردوئیه، سیرجان، شهربابک، عنبرآباد، قلعه گنج، کهنوج، ماهان و منوجان) و ۱۷ هزار و ۲۵۲ نفر و ۴ هزار و ۳۱۹ خانوار خبر داد و تصریح کرد: هشت نفر از هموطنان در شهرستان عنبرآباد از سیل نجات و ۱۱ دستگاه از مسیر سیلاب رهاسازی شده اند.

جانشین ستاد بحران استان کرمان به اسکان اضطراری هزار و هفت نفر اشاره کرد و گفت: تاکنون نسبت به توزیع ۲۴۹ دستگاه چادر، ۶۷۰ تخته پتو، ۱۴۲ تخته موکت، ۱۵ هزار و ۳۵۵ کیلوگرم نایلون، ۹ هزار و ۱۶۲ قوطی کنسروجات، هزار و ۲۲۹ قرص نان و ۲۴۰ کیلو برنج اقدام شده است.

سیف الهی افزود: میزان بارندگی در شهر کرمان ۳۰ میلی متر به ثبت رسیده است و علیرغم اینکه ستاد بحران استان به ریاست استاندار فعال است، خوشبختانه هیچگونه مشکل خاصی وجود ندارد.