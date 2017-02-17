به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بهروز جنت با تاکید بر اینکه اجرای نظام رهگیری و ردیابی کالاهای سلامت متوقف نمی شود، اظهار داشت: جای هیچ گونه خوشحالی برای متقلبین و قاچاقچیان وجود ندارد.

وی اضافه کرد: اجرای نظام رهگیری و ردیابی کالاهای سلامت با استناد به اصول بین المللی haccp ، iso 22000 و سایراصول سلامتی و قوانین وزارت بهداشت آغاز و مستند به ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق بوده و آیین نامه اجرایی آن در حال اجراست و دستورالعملی که قاضی شعبه ۴ دیوان عدالت اداری دستور موقت توقف اجرای آن را صادر نموده، پس از ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مذکور عملا و خود به خود دیگر قابل اجرا نیست.

جنت همچنین با اشاره به اینکه در این خصوص دستورالعمل جدید درحال تدوین است، خاطر نشان کرد: بنابراین نظام رهگیری و ردیابی کالاهای سلامت با استناد به قوانین و آیین نامه های بالا دستی در حال اجراست.