  1. سلامت
  2. بهداشت
۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۲:۱۷

یک مقام سازمان غذا و دارو؛

اجرای نظام رهگیری و ردیابی کالاهای سلامت متوقف نمی شود

اجرای نظام رهگیری و ردیابی کالاهای سلامت متوقف نمی شود

مدیرکل نظارت بر فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، گفت: نظام رهگیری و ردیابی کالاهای سلامت با استناد به قوانین و آیین نامه های بالا دستی در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بهروز جنت با تاکید بر اینکه اجرای نظام رهگیری و ردیابی کالاهای سلامت متوقف نمی شود، اظهار داشت: جای هیچ گونه خوشحالی برای متقلبین و قاچاقچیان وجود ندارد.

وی اضافه کرد: اجرای نظام رهگیری و ردیابی کالاهای سلامت با استناد به اصول بین المللی haccp ، iso 22000 و سایراصول سلامتی و قوانین وزارت بهداشت آغاز و مستند به ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق بوده و آیین نامه اجرایی آن در حال اجراست و دستورالعملی که قاضی شعبه ۴ دیوان عدالت اداری دستور موقت توقف اجرای آن را صادر نموده، پس از ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مذکور عملا و خود به خود دیگر قابل اجرا نیست.

جنت همچنین با اشاره به اینکه در این خصوص دستورالعمل جدید درحال تدوین است، خاطر نشان کرد: بنابراین نظام رهگیری و ردیابی کالاهای سلامت با استناد به قوانین و آیین نامه های بالا دستی در حال اجراست.

کد مطلب 3909920
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها