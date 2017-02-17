اتوبان قزوین - زنجان مسدود شد/وضعیت جوی جاده ها

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس راه راهور ناجا، آخرین وضعیت جوی جاده ها و محورهای کشور را اعلام کرد.
اتوبان قزوین - زنجان در استان قزوین تا اطلاع ثانوی مسدود شد.
انسداد محور در استان های خراسان رضوی و گیلان
پلیس راه راهور ناجا اعلام کرد: این محورها مسدود شدند.
درگز - قوچان در استان خراسان رضوی
سنگر - کوچصفهان در استان گیلان
بارش برف
۱- اکثر محورهای استان های گیلان، خراسان رضوی، زنجان
۲- استان مازندران(محورهای کندوان، فیروزکوه، هراز و کیاسر)
۳- استان لرستان(محور بروجرد - اراک محدوده گردنه زال)
۴- استان گلستان(محورهای توسکستان، خوش ییلاق و جنگل گلستان)
۵- استان کرمانشاه(محورهای روانسر - پاوه و گردنه بیدسرخ)
بارش باران
۱- اکثر محورهای استان های خراسان رضوی، گلستان
۲- استان یزد(محور یزد-نائین)
تردد با زنجیر چرخ
۱- استان های گیلان و خراسان رضوی(اکثر محورها)
٢- استان اردبیل(محورخلخال - اسالم)
٣- استان مازندران(محورهای فیروزکوه و هراز)
٤- استان گلستان(محورهای توسکستان، خوش ییلاق و جنگل گلستان)
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