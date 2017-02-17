اتوبان قزوین - زنجان مسدود شد/وضعیت جوی جاده ها

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس راه راهور ناجا، آخرین وضعیت جوی جاده ها و محورهای کشور را اعلام کرد.

اتوبان قزوین - زنجان در استان قزوین تا اطلاع ثانوی مسدود شد.

انسداد محور در استان های خراسان رضوی و گیلان

پلیس راه راهور ناجا اعلام کرد: این محورها مسدود شدند.

درگز - قوچان در استان خراسان رضوی

سنگر - کوچصفهان در استان گیلان

بارش برف

۱- اکثر محورهای استان های گیلان، خراسان رضوی، زنجان

۲- استان مازندران(محورهای کندوان، فیروزکوه، هراز و کیاسر)

۳- استان لرستان(محور بروجرد - اراک محدوده گردنه زال)

۴- استان گلستان(محورهای توسکستان، خوش ییلاق و جنگل گلستان)

۵- استان کرمانشاه(محورهای روانسر - پاوه و گردنه بیدسرخ)

بارش باران

۱- اکثر محورهای استان های خراسان رضوی، گلستان

۲- استان یزد(محور یزد-نائین)

تردد با زنجیر چرخ

۱- استان های گیلان و خراسان رضوی(اکثر محورها)

٢- استان اردبیل(محورخلخال - اسالم)

٣- استان مازندران(محورهای فیروزکوه و هراز)

٤- استان گلستان(محورهای توسکستان، خوش ییلاق و جنگل گلستان)