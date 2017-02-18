ماجرای تبلیغات پزشکی در سایت ها/کلاهبرداران سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله مقیمی در برنامه تلویزیونی «نبض» که جمعه شب ها از شبکه خبر روی آنتن می رود، تاکید کرد: مطب و موسسات دو محل مجاز برای تبلیغات پزشکی هستند که اجازه تبلیغ دارند و نظام پزشکی نهادی است که این اجازه را برای آنها صادر می کند، افراد بعد از دریافت مجوزهای کتبی قادر خواهند بود تا در رسانه های مختلف اقدام به تبلیغ برای خود کنند.

وی افزود: دو گروه نظارت محیطی از این افراد را به عمل می آوردند، یکی نظام پزشکی که حوزه رسانه ها را پایش می کند و در دیگری دانشگاه های علوم پزشکی که پایش این گروه در فضایی غیررسانه ها را برعهده دارند.

مقیمی گفت: ما با معضلی در حوزه اینترنت و شبکه های اجتماعی روبرو هستیم، ما در این حوزه ها در حد صفر قدم برداشته ایم، ما در تلاشیم تا جلوی این تبلیغات را بگیریم اما متاسفانه همکاری های بین دستگاهی بسیار ضعیف است و هر وزارتخانه تنها در حیطه وظایف خود قدم برمی دارد و بیش از آن اقدامی نمی کند.

وی افزود: ما شاهد تبلیغات مکمل های زیرزمینی در شبکه های اجتماعی هستیم که بعد از فعالیت ۱۲ ساله هنوز هم به کار خود ادامه می دهند در حالی که اصولا ارائه محصولات مکمل در هرجایی به جز داروخانه ممنوع است و جالب آنکه این سایت صاحب نماد اعتماد الکترونیک برای فروش محصولات خود نیز هست، در حالی که محصولات این سایت قاچاق است و عملا کارش غیرقانونی و خلاف است.

مقیمی گفت: ما بیش از ۱۷ هزار تلفن هوشمند در حوزه های مختلف داریم که خدمات مشاوره ای ارائه می دهند، ما از مخابرات خواستیم تا فعالان این حوزه در صورتی اجازه کار دارند که صاحب پروانه باشند، موضوعی که اصلا وجود خارجی نداشت و سئوال اینجا بود که مخابرات چرا به این افراد مجوز فعالیت داده، از هر ۱۰ نفر تنها ۲ نفر مجوز داشتند که ما جلوی فعالیت این گروه ها را گرفتیم.

وی افزود: سایت های اینترنتی غیرمجاز هستند و عملا اجازه ای برای درمان و ارائه خدمات پزشکی ندارند.

نادر عسگری معاون فنی دفتر نظارت و اعتبار بخشی وزارت بهداشت نیز اظهارداشت: در بحث نظارت ۶۰ دانشگاه علوم پزشکی وظیفه پایش در این عرصه را برعهده دارند، براساس پایش ها، در شبکه های اجتماعی ۳۷ نفر اقدام به تبلیغات غیرقانونی برای خود کرده بودند که به کمک پلیس فتا شناسایی و دستگیر شدند، هر تبلیغی که جنبه اغفال از مردم را دارد از نظر ما قابل قبول نیستند زیرا سلامت بحثی نیست که بشود به راحتی از کنار آن عبور کرد.

وی گفت: سلامت در حوزه تجارت تعریف نمی شود، موضوع تبلیغ هم جایگاهی در این عرصه ندارد اگرچه این امر رایج شده است.

عسگری افزود: این روزها شبکه های اجتماعی در تلاش اند تا از فضای موجود سوء استفاده کنند اگرچه تا کنون به موضوع تخلفی در این عرصه برنخورده ایم و بعضا آنچه هم که بوده شناسایی و دستگیر شده اند.

وی گفت: تبلیغ در شبکه های ماهواره ای تخلف به حساب می آید. وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت کشور مجاز به ورود و مداخله در این امور است، کوچکترین خبر مشکوک و فروش غیرقانونی حتی در شبکه های اجتماعی به سرعت شناسایی و دستگیر می شوند، ما منتظر دریافت اجازه از هیچ سازمان و ارگانی برای برخورد با مراکز غیرمجاز نیستیم.

عسگری افزود: روابط عمومی وزارت بهداشت در تمامی رسانه ها حاضر است، سایت های وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی در این عرصه فعال هستند و مرتب به اطلاع رسانی می پردازند.

وی گفت: ما باید به مردم بگوییم یک پزشک دلیلی برای تبلیغات ندارد زیرا خدمات پزشکی تجارت به حساب نمی آید، پزشک خوب توسط مردم معرفی می شود و هر رفتاری غیر از این غیرطبیعی است.

عسگری افزود: سامانه ۱۵۹۰ محلی است که هم به مردم مشاوره می دهد و حتی دریافت شکایات هم از این طریق قابل پیگیری است. بسیاری از شکایتها از تبلیغات کذب ماهواره هاست، غالب شکایتها به عدم آگاهی ها باز می گردد.

کاظمی متخصص طب سوزنی مهمان تلفنی برنامه نیز افزود: مهمترین عامل سوءاستفاده از مردم در شبکه های اجتماعی عدم اطلاع رسانی است که هم برای مردم مشخص نیست و هم برای کسانی است که وارد این رشته های درمانی می شوند، بسیاری از افرادی که غیر پزشک هستند به دنبال آموزش مسائل پزشکی می روند و بعضا تصور می کنند که پس از آموزش درمانگر شده اند اما خودشان از این موضوع بطور کامل بی خبرند که اجازه طبابت ندارند.

وی گفت: همکار بین جامعه پزشکی باید به خوبی صورت بگیرد تا جلوی این تبلیغات غیرصحیح گرفته شود زیرا این کلاهبرداران سلامت جامعه را هدف گرفته اند.

کاظمی افزود: درمان در طب سوزنی نیازمند گذشت زمان است که ممکن است بیمار نتیجه بگیرد یا نگیرد اما غلو کردن در این عرصه صحیح نیست و تبلیغات در این زمینه تنها به بی اعتمادی بیمار به پزشکان ختم می شود.