ترامپ: برای حفظ مشاغل در آمریکا مبارزه خواهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مراسم رونمایی از «بوئینگ ۱۰-۷۸۷ دریم لاینر» خطاب به کارکنان این شرکت هواپیماسازی در شهر «چارلستون» ایالت کارولینای جنوبی متعهد شد که برای حفظ مشاغل در آمریکا مبارزه کند.

ترامپ همچنین قول داد که ارتش آمریکا را بازسازی کند و شرکتهایی که فرصتهای شغلی را به خارج از آمریکا منتقل می کنند، مجازات نماید.

ترامپ در این سخنرانی گفت که «هدف ما به عنوان یک کشور باید تمرکز کمتر بر واردات و تأکید بیشتر بر محصولات ساخت آمریکا باشد» و وعده داد که «با آزاد کردن قدرت همبستگی آمریکا، مردم این کشور را به سرکار برگرداند».

وی در بخشی دیگر از سخنرانی خود خطاب به جمعیت حاضر گفت که دولت وی ارتش آمریکا را بازسازی خواهد کرد تا «هیچ کس جرأت نکند که آن را به چالش بکشد». ترامپ در ادامه افزود: «همانطور که جورج واشنگتن گفت، کسب آمادگی برای جنگ بهترین راه برای جلوگیری از آن است».

رئیس جمهور آمریکا که یکی از وعده های انتخاباتی وی بازگرداندن مشاغل تولیدی به آمریکاست، در این سخنرانی مدعی شد که دولت او ایجاد تغییر در فضای کسب و کار را آغاز کرده است.

شایان ذکر است که ترامپ پیش از مراسم تحلیف خود شرکت هواپیماسازی بوئینگ را به خاطر هزینه های «سرسام آور» در حوزه برنامه جدید «هواپیمای شماره یک نیروی هوایی» مورد انتقاد قرار داد.