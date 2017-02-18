بولتون به پست مشاور امنیت ملی آمریکا نزدیک شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، منابع مختلف خبری از قوت گرفتن احتمال انتصاب «جان بولتون» به عنوان مشاور امنیت ملی دولت آمریکا خبر می‌دهند.

بولتون که به اتخاذ مواضع به شدت جنگ‌طلبانه معروف است، بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۶ نماینده آمریکا در سازمان ملل بود. مواضع نامعقول وی موجب شد تا سنای آمریکا از تائید صلاحیت وی خودداری کرده و او به ناچار از این سمت کنار رود.

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا پیش از این وی را برای سمت وزارت خارجه در نظر گرفته بود، اما باز هم به دلیل مخالفت‌های جدی سناتورها، از معرفی وی خودداری کرد.

سمت مشاور امنیت ملی که بعد از استعفای «مایکل فلین» به دلیل افشای ارتباطش با روسیه خالی شده، نیازی به تائید سنا نداشته و رئیس‌جمهور مستقیما این پست را پر می‌کند.

روز جمعه پایگاه «بلومبرگ» برای اولین بار گزارش داد که بولتون جزو گزینه‌های مورد بررسی ترامپ برای این سمت است. ساعتی بعد هم «تد کروز» سناتور ارشد جمهوری‌خواه به ترامپ توصیه کرد که بولتون را به عنوان مشاور امنیت ملی معرفی کند.

پایگاه «نیو ریپابلیک» نوشته است از آنجا که هیچ‌یک از گزینه‌های شناخته‌شده حاضر نیستند در دولت ترامپ کار کنند، وی به ناچار قصد دارد بولتون را به عنوان مشاور امنیت ملی برگزیند.

رئیس‌جمهور آمریکا پیش از این، به «رابرت هاروارد» نظامی شناخته‌شده آمریکایی پیشنهاد این سمت را داده بود، اما وی این پیشنهاد را رد کرد.

در کنار بولتون، «هربرت مک‌مستر» استراتژیست سابق ارتش آمریکا و «ری ادیرنو» رئیس اسبق ستاد ارتش هم از گزینه‌های مورد بررسی هستند.

جدی شدن انتصاب بولتون، انتقاد گسترده کارشناسان و منتقدین ترامپ را برانگیخته و بسیاری وی را گزینه‌ای بدتر از فلین معرفی کرده‌اند.

«ایلان گلدبرگ» مشاور دولت سابق آمریکا، با اشاره به این خبر، در توییتر نوشته است: «چه کسی احتمالا می‌تواند بدتر از فلین باشد؟ ترامپ احتمالا پاسخش را پیدا کرده است.»