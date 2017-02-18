جاده بم – کرمان مسدود شد/مسیر جایگزین اعلام نشده است

سرهنگ علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فرو ریختن سه دهنه پل مابین خواجه عسکر و بم در اثر وقوع سیلاب باعث قطع کامل ارتباط شده است.

وی با اشاره به احتمال نصب پل اضطراری در این مسیر ادامه داد: به دلیل شدت سیلاب در منطقه بم مسیر جایگزین برای محور بم - کرمان اعلام نشده است.

سرهنگ رضایی تصریح کرد: در حال حاضر در محورهای شهرستان های انار و زرند مه گرفتگی شدید داریم.

جانشین رئیس پلیس راه استان کرمان از وجود گرد و خاک در محور فهرج به زاهدان خبر داد و افزود: تردد در این محورها در حال حاضر در حال انجام است.

جانشین رئیس پلیس راه استان کرمان با تاکید بر لزوم رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی بین خودروها از رانندگان خواست از انجام سفرهای غیرضروری در شرایط کنونی خودداری کنند.