خشکسالی در بام ایران همچنان ادامه دارد/ کاهش ۴۴ درصدی بارش ها

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: چهارمحال و بختیاری در گذشته به‌واسطه بارش‌های قابل‌توجه از استان‌های آبخیز کشور به شمار می‌رفت به گونه ای که مشکل آب در هیچ کجای آن دیده نمی شد و مردم این استان به ویژه کشاورزان و باغداران دغدغه آب را نداشتند.

در حال حاضر به واسطه کمبود منابع آب و خشک شدن قنات ها، چشمه ها و چاه ها، آب یکی از دغدغه های اصلی مردم شده، به گونه ای که شغل بسیاری از مردم این استان به آب گره خورده است.

طی سال‌های گذشته به‌واسطه کاهش بارش و وقوع خشکسالی، بسیاری از چاه‌های آب استان و چشمه‌ها و قنات‌ها خشک‌شده است. بسیاری از کشاورزان و باغداران این استان در حال حاضر مشکل آب دارند و شغل بسیاری از آنها به علت نبود آب به خطر افتاده است.

بسیاری از مزارع کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری به‌واسطه نبود آب از زیر کشت خارج‌ و به بوته‌زارهای گیاهان وحشی تبدیل‌شده است. خطر خشک شدن باغات یکی از مهمترین مشکلات به واسطه کم آبی است که هم اکنون در این استان به وضوح دیده می شود.

بارش های فصل زمستان در چهارمحال و بختیاری از نوع برف به نوع باران تغییر کرده است و شاهد تغییر الگوی بارش هستیم مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش بارش ها وتغییر الگوی بارش ها در این استان اظهار داشت: بارش های فصل زمستان در این استان از نوع برف به نوع باران تغییر کرده است و شاهد تغییر الگوی بارش هستیم.

شاهرخ پارسا با بیان اینکه هر ساله در بهمن ماه شاهد وجود برف با ارتفاع بالای یک متر در شهرستان کوهرنگ هستیم، عنوان کرد: در سالجاری تنها ۴۶ سانتی متر برف در شهرستان کوهرنگ گزارش شده است.

وی عنوان کرد: میزان بارش سال زراعی این استان در حال حاضر ۳۳۱ میلی متر است که این میزان بارش نسبت به میزان بارش سال زراعی کامل حدود ۴۴ درصد کاهش دارد و همچنین نسبت به میانگین بلند مدت دوره مشابه ۱۶ درصد کاهش یافته است .

وی عنوان کرد: کاهش بارش و تغییر الگوی بارش از نوع برف به باران بیانگر ادامه خشکسالی در این استان است که باید تمهیدات ویژه برای مقابله با خشکسالی اندیشیده شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری نیز در این زمینه با اشاره به اینکه ۵۷ درصد چشمه ها و قنات های چهارمحال و بختیاری به خاطر بارش های کم و خشکسالی خشک شده است، اظهار داشت: کاهش منابع آب در استان چهارمحال و بختیاری جدی است.

۵۷ درصد چشمه ها و قنات های چهارمحال و بختیاری به خاطر بارش های کم و خشکسالی خشک شده است وی عنوان کرد: خشکسالی و کاهش منابع آب در این استان موجب وارد شدن خسارت های جبران ناپذیر به کشاورزان و باغداران استان شده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: هم اکنون هفت دشت استان وضعیت بحرانی دارد.

وی تاکید کرد: باید زمینه برای حفظ منابع آب در این استان ایجاد و تلاش شود که فرهنگ مصرف بهینه از آب در جامعه ترویج داده شود.

مدیر کل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری نیز در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: کاهش بارش ها موجب ایجاد مشکلات بسیاری برای کشاورزان و باغداران این استان شده است.

ذبیح الله غریب عنوان کرد: در راستای رفع مشکلات کشاورزان تجهیز اراضی کشاورزی به سیستم های آبیاری نوین در این استان مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه توسعه تجهیزات آبیاری نوین در اراضی کشاورزی از اهداف اصلی در این استان است، اظهار داشت: به دنبال کاهش مصرف آب در حوزه کشاورزی در این استان و بالا بردن راندمان تولید هستیم.

وی عنوان کرد: با بهره گیری از تجهیزات مدرن آبیاری در حوزه کشاورزی، صرفه جوی قابل توجهی در مصرف آب در اراضی کشاورزی و باغی استان می شود.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه استان چهارمحال و بختیاری نیز به استان های خشک کشور پیوسته است، تاکید کرد: باید از منابع آب استان بیشترین بهره برداری شود.

کشت های ترکیبی و توسعه گلخانه ها در چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار بگیرد

وی بیان داشت: کشت های ترکیبی و توسعه گلخانه ها در استان چهارمحال و بختیاری باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد که این امر اشتغال قابل توجهی در حوزه کشاورزی برای فارغ التحصیلان ایجاد می کند.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به اینکه خشکسالی‌های اخیر به بخش کشاورزی این استان خسارات جبران‌ناپذیری وارد کرده است، تصریح کرد: مجموع تولیدات بخش کشاورزی در سالجاری به یک میلیون و ۳۷۲ هزار تن رسیده که ارزش اقتصادی این میزان سه هزار میلیارد تومان بوده است.