پروازهای صبح فرودگاه بیرجند با تاخیر انجام می شود

هادی سلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: پرواز تهران – بیرجند، اولین پرواز بوده که باید ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح از تهران انجام می شد.

وی ادامه داد: به دلیل کاهش دید افقی در بیرجند، هواپیما هنوز از تهران پرواز نکرده و به محض مطلوب شدن هوا، پروار انجام خواهد شد.

مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی بیان کرد: در صورت نامساعد بود هوا و شرایط پیش رو، پرواز ها لغو خواهد شد.

وی با بیان اینکه دید افقی مناسب برای انجام پروازها باید سه هزار و ۸۰۰ متر باشد، گفت: این در حالی است که در حال حاضر دید افقی در بیرجند هزار و ۵۰۰ متر است.