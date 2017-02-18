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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۷:۵۰

به دلیل کاهش دید افقی؛

پروازهای صبح فرودگاه بیرجند با تاخیر انجام می شود

پروازهای صبح فرودگاه بیرجند با تاخیر انجام می شود

بیرجند- مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی گفت: به دلیل کاهش دید افقی در بیرجند، پروازهای صبح این فرودگاه با تاخیر انجام می شود.

هادی سلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: پرواز تهران – بیرجند، اولین پرواز بوده که باید ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح از تهران انجام می شد.

وی ادامه داد: به دلیل کاهش دید افقی در بیرجند، هواپیما هنوز از تهران پرواز نکرده و به محض مطلوب شدن هوا، پروار انجام خواهد شد.

مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی بیان کرد: در صورت نامساعد بود هوا و شرایط پیش رو، پرواز ها لغو خواهد شد.

وی با بیان اینکه دید افقی مناسب برای انجام پروازها باید سه هزار و ۸۰۰ متر باشد، گفت: این در حالی است که در حال حاضر دید افقی در بیرجند هزار و ۵۰۰ متر است.

کد مطلب 3909938

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