تمامی محورهای مواصلاتی خراسان جنوبی باز است/لغزندگی جاده ها

سرهنگ حسین رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر تمامی محورهای مواصلاتی خراسان جنوبی باز است.

وی ادامه داد: طی ۲۴ ساعت گذشته به دلیل بارش باران چند محور مواصلاتی خراسان جنوبی مسدود شده بود که با تلاش دستگاه های ذیربط بازگشایی شد.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی با بیان اینکه در حال حاضر به دلیل بارش باران محورهای مواصلاتی و جاده ها لغزنده هستند، بیان کرد: رانندگان با سرعت مطمئنه در جاده ها حرکت و به نکات ایمنی راهنمایی و رانندگی نیز توجه کنند.

سرهنگ رضایی با اشاره به گزارشات هواشناسی گفت: طبق این گزارش ها، کاهش دمای هوا و لغزندگی محورهای مواصلاتی را پیش رو داریم بنابراین شهروندان در راستای جلوگیری از حوادث، از رفت و آمدهای غیر ضروری در جاده ها خودداری کنند.