به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال پرسپولیس و الهلال عربستان در چارچوب اولین دیدار خود در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا روز سه شنبه این هفته در عمان - به عنوان کشور بی طرف- به مصاف هم خواهند رفت.

برگزاری این بازی در عمان، این فرصت را به تیم الهلال داده است تا از تمام ظرفیتهای موجود در مسقط به خوبی استفاده کند چرا که الهلال در عمان تیم محبوبی است و هواداران زیادی دارد. به همین خاطر کمپین های زیادی برای حمایت از تیم الهلال برای بازی با پرسپولیس ایجاد شده است.

روزنامه «الشرق الاوسط» عربستان در گزارشی به حمایت ویژه عمانی ها از الهلال پرداخت و نوشت: «اعیان و شیوخ عمانی با خرید بلیت های بازی آنها را به صورت رایگان در اختیار هواداران الهلال قرار داده اند. به عنوان مثال شیخ سلطان الحضری ۲۰۰ بلیت و شیخ حفیظ بن عبدالله ۱۰۰ بلیت بازی را خریداری کرده و آنها را مجانی به هواداران داده اند. همچنین هتل کونتیننتال حاضر شده به هواداران الهلال ۴۰ درصد تخفیف بدهد.»

این روزنامه همچنین به محرومیت مهدی طارمی در این مسابقه هم اشاره کرده و نوشته است: «از سوی دیگر باشگاه پرسپولیس به خاطر غیبت مهدی طارمی مهاجم گلزن خود ضربه سختی خورده است.»