اقدامات منفی ژاپن مانع بهبود رابطه توکیو- پکن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «وانگ ئی» وزیر امور خارجه چین در دیداری که با «فومیو کیشیدا» همتای ژاپنی خود در حاشیه نشست جی-۲۰ داشت، اقدامات منفی دولت توکیو در خصوص مسائل مهم را مانعی برای بهبود روابط دو جانبه عنوان و در عین حال تاکید کرد که در حال حاضر فرصت هایی برای بهبود رابطه چین- ژاپن وجود دارد.

به گفته وانگ ئی، ۲ کشور باید تلاش خود را برای بازگرداندن روابط دو جانبه به مسیر درست، انجام دهند.

در همین راستا، وزارت امور خارجه چین با صدور بیانه ای به نقل از وانگ ئی نوشت: در حال حاضر هم فرصت و هم چالش پیش پای روابط ۲ کشور است.

وی می افزاید: اقدامات منفی و مداومی که اخیرا در باره مسائل حساس و مهم از سوی ژاپن سر می زند، به موانعی بر سر راه بهبود روابط دو جانبه تبدیل شده است.

به گفته وانگ، تنها وقتی که ژاپن به تعهدات خود عمل کرده و رفتاری مسئولانه را در پیش بگیرد، مانع از آسیب رساندن به رابطه پکن- توکیو می شود.

گفتنی است ژاپن و چین علاوه بر اختلافات تاریخی که با هم دارند و ریشه آن به جنگ جهانی دوم باز می گردد، بر سر مناقشات ارضی دریای چین شرقی هم دچار تنش هایی هستند حال آنکه دولت توکیو در مناقشات دریای چین جنوبی هم جانب آمریکا را دارد.