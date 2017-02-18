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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۸:۲۴

پرواز بجنورد به تهران به دلیل شرایط بد جوی لغو شد

پرواز بجنورد به تهران به دلیل شرایط بد جوی لغو شد

بجنورد- مدیر روابط عمومی فرودگاه بجنورد گفت: شرایط بد جوی در خراسان شمالی سبب لغو پرواز بجنورد شد.

فرشاد ساکنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وضعیت نامناسب جوی و کاهش دید در خراسان شمالی سبب لغو پرواز فرودگاه بجنورد شد.

وی تصریح کرد: این پرواز قرار بود امروز شنبه ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه از تهران به بجنورد انجام شود.

کد مطلب 3909951

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