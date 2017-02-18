مازندران یخ بست/ وضعیت ناپایدار جاده ها

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: سامانه سرد و ناپایدار جوی سبب شد تا مازندران یکی از سردترین شب و روزهای سال را تجربه کند و دمای هوا در استان به زیر صفر درجه رسیده است.

بارش برف علاوه بر سفیدپوش کردن مناطق ییلاقی و کوهستانی، سبب سپیدپوش شدن مناطق شهری نیز شد و دانه‌های برف برشانه های مناطق جلگه‌ای و ساحلی نیز نشست. بر اساس اعلام مرکز مدیریت راههای مازندران، محور هراز که ساعت ۷ صبح شنبه مسدود شده بود بازگشایی شد اما محور کندوان حوالی ساعت ۸ صبح مسدود شده است و وضعیت جاده های استان همچنان ناپایدار است، بطوری که ساعتی باز و ساعتی دیگر مسدود است.

کندوان مسدود/ هراز باز

محسن هاشمی رئیس مرکز مدیریت راههای مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازگشایی محور هراز با تلاش راهداران اظهار داشت: بر اساس تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارتی، اطلاعات سامانه‌های تردد شماری و گشت‌های ادارات محور کندوان طبق نظر پلیس دراستان البرز مسدود است و تردد در محور هراز و سوادکوه و کیاسر با رعایت احتیاط برقرار است.

وی درباره آخرین وضعیت آب و هوایی افزود: هوای استان در ارتفاعات، بارش برف و دامنه‌های کوهستانی وکناره بارندگی است و به مسافرینی که قصد تردد درمحورهای کوهستانی استان را دارند توصیه می‌شود زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.

بر اساس تصمیم ستاد مدیریت بحران مازندران مدارس مازندران در روز شنبه تعطیل است اما دانشگاه‌ها و دیگر مراکز آموزشی باز است.

مدارس تعطیل/ دانشگاه ها باز

علی نبیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تصمیم ستاد مدیریت بحران استان و با توجه به برودت هوا و افت فشار گاز، کلیه مدارس مازندران روز شنبه ۳۰ بهمن تعطیل است اما در مورد تعطیلی دانشگاه‌ها در روز شنبه ۳۰ بهمن مشورت شد که در نهایت ستاد هیچ تصمیمی برای تعطیلی دانشگاه‌ها نگرفته و کلیه دانشگاه‌ها باز است.

محمد اسماعیل ابراهیم زاده مدیرعامل شرکت گاز مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به‌منظور تأمین گاز مصرفی، ظرفیت‌های کمپرسورها افزایش یافت و ایستگاه‌هایی که در سرویس نبوده وارد سرویس شده‌اند و در حال حاضر نیز مشکلی نداریم.

وی با تشکر از مردم مازندران در مدیریت مصرف گاز گفت: این مدیریت مصرف هم کمک به اقتصاد خانواده است و هم در موارد کمبود گاز کمکی است به دیگران تا گاز آن‌ها قطع نشود.

وی اظهار امیدواری کرد با اقدامات انجام شده و مدیریت مصرف، در سه روز آتی که دمای هوا در استان به زیر صفر می‌رسد، مشکلی در رابطه با گاز مصرفی پیش نیاید.

امدادرسانان و نیروهای راهداری همچنان مشغول امدادرسانی و نجات درراه ماندگان برف و کولاک در مسیرهای مازندران هستند و به نجات شماری از آسیب دیدگان شتافتند. همچنین بارش برف و سپیدپوش شدن شهرها و روستاها، شهرداران شهرداری ساحلی را بر آن داشت تا در روزهای برفی، جشنواره آدم‌برفی و مسابقه عکاسی برف برگزار کنند.