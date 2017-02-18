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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۸:۳۶

طی ۲۴ ساعت گذشته؛

وقوع ۱۳فقره تصادف در جاده های خراسان جنوبی/۱۰نفر مجروح شدند

وقوع ۱۳فقره تصادف در جاده های خراسان جنوبی/۱۰نفر مجروح شدند

بیرجند- جانشین فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی از وقوع ۱۳ فقره تصادف طی ۲۴ ساعت گذشته در محورهای مواصلاتی استان خبر داد.

سرهنگ حسین نیک مرد در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۳ فقره تصادف در محورهای مواصلاتی استان به وقوع پیوست که هفت فقره خسارتی بوده است.

وی با بیان اینکه شش فقره از تصادفات ۲۴ ساعت گذشته جرحی بوده است، افزود: بر اثر این تصادفات ۱۰ نفر مجروح شده اند.

وی به واژگونی یک دستگاه خودروی سمند در محور بیرجند - آرین شهر اشاره کرد و افزود: در این حادثه پنج نفر مجروح و به مراکز درمانی منتقل شدند.

سرهنگ نیک مرد از لغزندگی جاده های خراسان جنوبی خبر داد و گفت: در ۲۴ ساعت آینده این لغزندگی ها بیشتر خواهد شد.

جانشین فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی ادامه داد: از رانندگان خواستاریم نکات ایمنی را رعایت کرده تا شاهد بروز تصادفات ناگوار نباشیم.

کد مطلب 3909956

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