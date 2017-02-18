علیرضا حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در پایان روز نخست رقابت‌های چهارمین دوره المپیاد آتش نشانان ایران، تیم پلیمرکرمانشاه (نماینده پتروشیمی باختر) با کسب مقام نخست در آیتم‌های صعود از طناب و حمل مصدوم در صدر جدول در بین ١٨ تیم قرار گرفت.

وی با بیان اینکه این مسابقات به میزبانی ماهشهر در حال برگزاری است، افزود: شرکت کنندگان پلیمر کرمانشاه از آمادگی بالایی برای کسب نتیجه مطلوب در این مسابقات برخوردارند.

حیدری بیان کرد: حسین راهدار از پلیمر کرمانشاه با زمان ۵۵:۵۷، مصطفی نجاتی با زمان ۵۳:۲۲، یوسف نجفی با زمان ۶۰:۵۷، هادی نیازی با زمان ۵۸:۱۴، در آیتم حمل مصدوم به رقابت پرداختند.

ئیس ایمنی آتش نشانی و بهداشت پلیمر کرمانشاه افزود: در اولین دوره المپیاد ورزشی آتش نشانان پتروشیمی باختر نیز دو رکورد کشوری توسط نملیندگان استان کسب شد.