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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۸:۳۳

در چهارمین دوره المپیاد آتش‌نشانان ایران؛

تیم پلیمر کرمانشاه در صدر جدول رده‌بندی تیم‌ها قرار گرفت

تیم پلیمر کرمانشاه در صدر جدول رده‌بندی تیم‌ها قرار گرفت

کرمانشاه- رئیس ایمنی آتش نشانی و بهداشت پلیمر کرمانشاه گفت: در چهارمین دوره المپیاد آتش‌نشانان ایران، تیم پلیمر کرمانشاه در آیتم حمل مصدوم در صدر جدول رده‌بندی تیم‌ها قرار گرفت.

علیرضا حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در پایان روز نخست رقابت‌های چهارمین دوره المپیاد آتش نشانان ایران، تیم پلیمرکرمانشاه (نماینده پتروشیمی باختر) با کسب مقام نخست در آیتم‌های صعود از طناب و  حمل مصدوم در صدر جدول در بین ١٨ تیم قرار گرفت.

وی با بیان اینکه این مسابقات به میزبانی ماهشهر در حال برگزاری است، افزود: شرکت کنندگان پلیمر کرمانشاه از آمادگی بالایی برای کسب نتیجه مطلوب در این مسابقات برخوردارند.

حیدری بیان کرد: حسین راهدار از پلیمر کرمانشاه با زمان ۵۵:۵۷، مصطفی نجاتی با زمان ۵۳:۲۲، یوسف نجفی با زمان ۶۰:۵۷، هادی نیازی با زمان ۵۸:۱۴، در آیتم حمل مصدوم به رقابت پرداختند.

ئیس ایمنی آتش نشانی و بهداشت پلیمر کرمانشاه افزود: در اولین دوره المپیاد ورزشی آتش نشانان پتروشیمی باختر نیز دو رکورد کشوری توسط نملیندگان استان کسب شد.

کد مطلب 3909958

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