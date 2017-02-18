مسدود شدن برخی محورهای مواصلاتی خراسان شمالی/ لغزندگی محورها

سرهنگ علیرضا حسین‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هم‌اکنون محور بجنورد به اسفراین، بجنورد به آشخانه و اغلب راه‌های روستایی به دلیل بارش شدید برف و یخ‌زدگی مسدود است.

وی بیان کرد: همچنین به دلیل بارش برف تردد وسیله نقلیه در محور چمن بید به گرمه با زنجیر چرخ امکان‌پذیر است.

رئیس پلیس‌راه خراسان شمالی افزود: به دلیل بارش برف و لغزندگی جاده‌ها تردد وسایل نقلیه به‌کندی انجام می‌شود.

وی بابیان اینکه بارش برف در محورهای استان سبب لغزندگی شده، تأکید کرد: رانندگانی که قصد عبور از این محورها رادارند نکات ایمنی را رعایت و از هرگونه عجله در هنگام رانندگی پرهیز و با سرعت مطمئنه حرکت کنند.

سرهنگ حسین زاده توصیه کرد: رانندگان حتماً برف‌پاک‌کن و لاستیک‌های خودروهای خود را کنترل کرده و از سالم بودن خودروی خود اطمینان داشته باشند.