مهدی نیکدل در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ارائه تسهیلات صندوق ذخیره فرهنگیان به قشر فرهنگی، افزود: سفرهای ارزان قیمت در دستور کار است.

وی ادامه داد: با دستور وزیر آموزش و پرورش مجموعه رفاهی ما در حال برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات همانند سفرهای ارزان قیمت به فرهنگیان است.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان افزود: پول صندوق ذخیره فرهنگیان برای ۸۸۰ هزار عضو است. با همکاری بانک سرمایه و صندوق‌های قرض الحسنه در تلاشیم تا سقف وام‌های پرداختی را بالاتر ببریم.

نیکدل ادامه داد: فرهنگیان دارای تک کارت سرمایه هستند که در تلاشیم تا به کارت اعتباری تبدیل کنیم.

وی افزود: اگر تک کارت سرمایه به کارت اعتباری تبدیل شود، دیگر نیاز نیست فرهنگی برای دریافت وام به سراغ ضامن برود، بلکه این کارت اعتباری می‌تواند ضامن فرهنگی شود.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان یادآور شد: وضعیتی که در صندوق ذخیره فرهنگیان به وجود آمده ما را از انجام کارهای جاری وا داشته است.

نیکدل در پاسخ به این پرسش که چه تعداد فرهنگی پس از خبرهای اختلاس که به صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه مربوط می‌شد انصراف داده‌اند؟ گفت: آمار عضویت در صندوق ذخیره شناور است و تعداد ۶ هزار نفر از عضویت صندوق خارج شده‌اند که اکثر آنان موعد بازنشستگی‌شان شده بود؛ با حواشی که برای صندوق پیش آمد تعداد ۶۰۰ تا ۷۰۰ فرهنگی از عضویت انصراف دادند.