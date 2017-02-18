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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۰۵

سرپرست جمعیت هلال احمر استان زنجان:

۲۰۰۰ مسافر درراه مانده اسکان داده شدند

۲۰۰۰ مسافر درراه مانده اسکان داده شدند

زنجان-سرپرست جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: از صبح روز جمعه تا صبح امروز شنبه بیش از دو هزار و ۷۵ نفردر راه مانده توسط هلال احمر زنجان اسکان داده شدند.

شهرام میرزایی در گفتگوبا خبرنگار مهر گفت:  از صبح  روز جمعه تا  صبح امروز شنبه بیش از دو هزار  و ۷۵ نفردر راه  مانده توسط هلال احمر زنجان اسکان شدند و تنها ۱۸ دستگاه اتوبوس اسکانیا به حسینیه اعظم زنجان اسکان شدند.

وی اظهار کرد: در این راستا ۸۰۰ نفر به حسینیه، ۲۸۰ نفر به ابهر، ۲۰۴ نفر به خرمدره، ۹۱ نفر در خداینده و ۷۰۰ نفر در ایجرود در مساجد و راهدارخانه های این شهرستانها اسکان داده شدند.

سرپرست جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: در این میان به هزار و ۳۴۵ نفراز صبح روز جمعه تا صبح امروز که درگیر برف و کولاک بودند امداد رسانی شده است.

میرزایی تاکید کرد: ۱۷۸ نفر نجات گر درگیر برف و کولاک بودند و ۲۳  دستگاه آمبولانس،۹ دستگاه خودرو کمک،سه  دستگاه خودرو سنگین  و ۸ خودرو نجات دستگاه اعزام شدند.

کد مطلب 3909963

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