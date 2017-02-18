۲۰۰۰ مسافر درراه مانده اسکان داده شدند

شهرام میرزایی در گفتگوبا خبرنگار مهر گفت: از صبح روز جمعه تا صبح امروز شنبه بیش از دو هزار و ۷۵ نفردر راه مانده توسط هلال احمر زنجان اسکان شدند و تنها ۱۸ دستگاه اتوبوس اسکانیا به حسینیه اعظم زنجان اسکان شدند.

وی اظهار کرد: در این راستا ۸۰۰ نفر به حسینیه، ۲۸۰ نفر به ابهر، ۲۰۴ نفر به خرمدره، ۹۱ نفر در خداینده و ۷۰۰ نفر در ایجرود در مساجد و راهدارخانه های این شهرستانها اسکان داده شدند.

سرپرست جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: در این میان به هزار و ۳۴۵ نفراز صبح روز جمعه تا صبح امروز که درگیر برف و کولاک بودند امداد رسانی شده است.

میرزایی تاکید کرد: ۱۷۸ نفر نجات گر درگیر برف و کولاک بودند و ۲۳ دستگاه آمبولانس،۹ دستگاه خودرو کمک،سه دستگاه خودرو سنگین و ۸ خودرو نجات دستگاه اعزام شدند.