رقابتهای انتخابی تیم ملی کاراته برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام کادر فنی تیم ملی کاراته در این دوره از مسابقات علاوه بر نفرات دوم و سوم مشترک اوزان مختلف، نفرات اول رنکینگ سوپرلیگ کاراته در پایان هفته سوم به همراه فرشاد کیانی، محمد شایگان، امیرحسین سهرابی، هامون درفشی پور و مصطفی ایلان کشکولی به این دوره از رقابتها دعوت کرد.

رضا عنایتی، آرش علی نژاد و اردلان گیلان پور که در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۱۶ اندونزی موفق به کسب مدال طلا شدند به همراه هادی عرب و ابراهیم حسن بیگی به عنوان ذخیره های تیم ملی در مسابقات قهرمانی جهانی اتریش برای کسب مجوز حضور در اردوی تیم ملی باید در این رقابتها شرکت کنند.

این مسابقات با حضور داوران رسمی فدراسیون برگزار می شود و کاراته کاهای دعوت شده باید عصر فردا یکشنبه اول اسفندماه در مراسم وزنکشی مسابقات در سالن شهید کبکانیان شرکت کنند.

نفرات اول این رقابتها به همراه مجید حسن نیا، مصطفی روستا، حسین سمندر، سعید فرخی، مهدی قراری زاده و سامان حیدری) که در مسابقات رشت موفق به کسب مدال طلا شدند، ذبیح اله پورشیب، سعید احمدی، امیر مهدی زاده، سجاد گنج زاده، بهمن عسکری، علی فداکار، ایمان سنچولی، علی اصغر آسیابری و مهدی خدابخشی با کسب مدال در رقابتهای جهانی اتریش چهارم اسفندماه در مرحله اول اردوهای تیم ملی برای آماده سازی جهت حضور در بازیهای کشورهای اسلامی حضور خواهند داشت.