به گزارش خبرنگار مهر، محمود مهرمحمدی عصر جمعه در اختتامیه دوره توانمندسازی کارشناسان و کارشناس مسئول فرهنگی دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور در بوشهر اظهار داشت: در دانشگاه فرهنگیان به دلیل اینکه خروجی این دانشگاه مسئولیت خطیر تربیت آیندهسازان را دارند، حوزه فرهنگی و اجتماعی از جایگاه ویژهای برخوردار است.
وی افزود: یکی از مواردی که در این دانشگاه بسیار حائز اهمیت است، دانشجو محوری است.
رئیس دانشگاه فرهنگیان عنوان کرد: این دانشگاه تربیت محور است و یکی از وجوه آن این است که همه عناصر شاغل در آن از یک مجموعه ارزشها پیروی میکنند.
مهرمحمدی خاطرنشان کرد: باید تمام تشکلها و گروههای مختلف فرهنگی فعال در دانشگاهها به دور از موازیکاری در اهداف با یکدیگر همسو باشند.
وی بیان کرد: کارشناسان فرهنگی نماینده حوزه فرهنگ در استانها هستند و باید نماد تدبیر، خرد ورزی و اعتدال باشند.
رئیس دانشگاه فرهنگیان خاطرنشان کرد: رفتارهای مسئولان فرهنگی باید موید دانشگاه باشد و کیفیت را فدای کمیت نکنند.
وی با بیان اینکه کارشناس فرهنگی باید نماد سختکوشی در دانشگاه باشند، گفت: در انجام کار فرهنگی هیچ بهانه جویی برای ما قابل قبول نیست.
مهرمحمدی با اشاره به اینکه باید مروج خوشبینی و مثبت اندیشی در دانشگاه باشیم، گفت: این مثبت اندیشی است که امید را در دل جوانان برای آیندهای بهتر و پیشرفته کشور میشود.
وی به حسن خلق و تحمل مخالفت از سوی مسئولان فرهنگی تاکید کرد و گفت: برخورد منصفانه موجب جذب دانشجویان و شرکت در برنامهها و فعالیتهای فرهنگی میشود و مسئولان فرهنگی باید این امر مورد توجه قرار دهند.
رئیس دانشگاه فرهنگیان با اشاره به اینکه اقوام و فرهنگهای مختلف در دانشگاه فرهنگیان در کنار هم در حال تحصیل هستند، گفت: باید فرهنگ احترام به فرهنگهای مختلف را در دانشگاه گسترش دهیم.
وی افزود: آشنایی دانشجویان با گذشته و تمدن خود امروز یکی از ضرورتهاست چرا که نسل جدید از حیث آگاهی تمدنی دچار خود کم بینی هستند.
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