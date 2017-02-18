۴۰ درصد از کنتورهای برق مازندران قدیمی است

قاسم شهابی در بازدید از نمایشگاه مطبوعات و غرفه خبرگزاری مهر در رابطه با طرح تعویض کنتورهای قدیمی برق گفت: این طرح هنوز به طور کامل اجرایی نشده است و در حال حاضر حدود ۴۰ درصد از کنتورهای استان هنوز قدیمی هستند.

وی از خرید چند دستگاه موتور برای کمک‌رسانی سریع‌تر در رفع مشکلات احتمالی در شهرهای پرترافیک و ایام نوروز برای دیگر شهرها خبر دارد.

شهابی با اشاره به اینکه در برخی خانه‌ها با مصرف بسیار پایین هنوز ضرورت مبرم برای تعویض کنتور وجود ندارد، افزود: اما برای تمام مصرف‌کننده‌هایی که دارای مصرف بالا هستند، کنتور جدید سه زمانه نصب می‌شود و برای هر انشعاب جدید نیز یک کنتور جدید سه زمانه خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران در رابطه با طلب‌های معوقه این سازمان گفت: طلب‌های گذشته ما در حدود ۶۵ میلیارد تومان است و امیدواریم تا پایان سال بتوانیم ۲۵ میلیارد تومان آن را دریافت کنیم که بخشی از این معوقات برای ادارت دولتی و بخشی دبگر برای صنایع بزرگی مانند نساجی هستند که بخاطر مشکلات مالی هنوز بهای مصرفی را پرداخت نکرده‌اند.

بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار مشترک برق در مازندران وجود دارد.