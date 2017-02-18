دومین نشست «نظریه و نقد هنر» دوم اسفند برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشستی که به همت گروه نظریه و نقد هنر پژوهشکده هنر برگزار می­‌شود سید غلامرضا اسلامی استاد دانشگاه تهران با موضوع «واکاوی نظریه­­‌های هنر: رهیافتی معرفت­‌ شناسانه» سخنرانی می­‌کند.

هدف از برگزاری این درس گفتارها بررسی گام به گام مسائل مهم حوزه نظریه، فرانقد، نقد هنر، تبیین پارادایم­‌ها و رویکردهای نظریه و نقد در هنر، و بازاندیشی مفاهیم و واکاوی چالش­‌های معطوف به این حوزه از مطالعات نظری هنر است در هر نشست پس از ارائه بحث، به تناسب موضوع، کتاب­ ها و مقالات مهم مرتبط با مبحث از سوی سخنرانان معرفی خواهد شد. مخاطبان این درس گفتارها پژوهشگران، مدرسان و دانشجویان دوره­‌های تحصیلات تکمیلی همه رشته­‌ها و گرایش‌­های هنر و حوزه­‌های میان‌­رشته ه­ای مرتبط هستند.

این نشست روز دوشنبه ۲ اسفند ماه ۱۳۹۵ از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در محل پژوهشکده هنر به نشانی خیابان ولی‌عصر(عج)، بالاتر از تقاطع امام خمینی(ره)، نبش کوچه شهید حسن سخنور، شماره ۲۹، پژوهشکده هنر برگزار می­‌شود.