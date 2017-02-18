جذب هیئت علمی قوی در دانشگاه فرهنگیان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرمی عصر جمعه در جمع کارشناسان و کارشناس مسئولان دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور اظهار داشت: رسالت دانشگاه فرهنگیان بسیار سنگین است چرا که تربیت نیرو برای بزرگترین دستگاه کشور را برعهده دارد.

وی افزود: خروجی این دانشگاه خود مسئول تربیت نیروهای انسانی مورد نیاز در همه بخش‌های جامعه است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر بیان کرد: نیرویی که وظیفه تربیت نیروهای متخصص مورد نیاز کشور را بر عهده دارد خود باید در همه حوزه‌ها توانمند باشد.

کرمی خاطر نشان کرد: جذب هیئت علمی قوی در دانشگاه فرهنگیان از جمله مواردی مورد نیاز این دانشگاه‌ها است.

وی با بیان اینکه دانشگاه فرهنگیان وظیفه تزریق نیروهای متخصص به آموزش و پرورش را دارد بیان کرد: ما نیز تلاش می‌کنیم که بتوانیم تا حدتوان مشکلات پیش روی دانشگاه فرهنگیان استان تلاش کنیم.