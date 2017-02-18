نمایش «سمنو» در پلاتو اجرای تئاتر شهر به صحنه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، پلاتو اجرا مجموعه تئاتر شهر از روز سه شنبه سوم تا روز سه شنبه دهم اسفند میزبان تماشاگران تئاتر با اجرای نمایش «سمنو» به کارگردانی سینا شفیعی می شود. این اثر نمایشی پیش از این نیز در چارچوب سومین سوگواره هنرهای نمایشی و آیین های مذهبی «خمسه» در پلاتو اجرا روی صحنه رفته بود.

در این اثر نمایشی خیرالله تقیانی‌پور نویسنده، سینا شفیعی کارگردان و مهناز میرزایی، سعید دشتی، عبدالرضا یعقوبی، محمدرضا محمدپور و محسن مهری دروی به عنوان بازیگر حضور دارند.

نمایش «سمنو» از سه شنبه سوم تا سه شنبه دهم اسفند ساعت ۱۸ با مدت زمان ۶۰ دقیقه و قیمت بلیت ۱۲ هزار تومان میزبان علاقه‌مندان تئاتر در پلاتو اجرا تئاتر شهر است.