آزادراه زنجان-قزوین و هشت محور مواصلاتی زنجان مسدود است

محمد امینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به بارش برف و کولاک و وجود مه در استان طی روز گذشته آزاد راه زنجان به قزوین،محور جایگزین ترانزیت زنجان به تاکستان،زنجان به طارم،زنجان به دندی،تهم به چورزق،سلطانیه به خدبنده و ابهر به خدابنده همچنان مسدود است.

وی اظهار کرد: خوشبختانه محور زنجان به بیجار که به علت بارش برف و برودت هوا مسدود بود با تلاش راهداران بازگشایی شد.

رئیس مرکز مدیریت راههای استان زنجان گفت:با توجه به بارش طی چند روز گذشته سطح جاده ها خیس و لغزنده و یخبندان است که تردد در همه محورهای کوهستانی؛ با زنجیرچرخ امکان‌پذیر است.

امینی با بیان اینکه وضعیت جوی امروز؛ ابری، همراه با وزش باد شدید و بارش برف خواهد بود، گفت: جهت تردد ایمن، همراه داشتن تجهیزات ایمنی و گرمایشی (زنجیرچرخ، علائم هشداردهنده، پتو، لباس‌گرم، جیره‌ غذایی و...) در همه جاده‌های استان الزامی است.

رئیس مرکز مدیریت راه های استان زنجان گفت: خواهشمند است از سفرهای غیرضروری در همه جاده‌های استان خودداری کنند.