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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۱۶

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی خبر داد:

امدادرسانی هلال احمر خراسان جنوبی به یک هزار حادثه دیده

امدادرسانی هلال احمر خراسان جنوبی به یک هزار حادثه دیده

بیرجند- مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی از امدادرسانی هلال احمر خراسان جنوبی به یک هزار حادثه دیده از روز گذشته تاکنون خبر داد.

جواد خامسان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دنبال بارندگی های شدید و سیل آسا در استان از روز گذشته تاکنون نیروهای هلال احمر استان در آماده باش کامل هستند.

وی از وقوع ۲۵ حادثه طی این مدت خبر داد و گفت: در این مدت ۱۹۱ نیروی عملیاتی و آنکال هلال احمر استان برای امدادرسانی به این حوادث اعزام شده اند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی ادامه داد: از این تعداد شش مورد حوادث جاده ای و ۲۱ مورد نیز مربوط به سیل، آبگرفتگی و اسکان اضطراری بوده است.

خامسان بیان داشت: در مجموع طی این حوادث نیروهای هلال احمر استان به یک هزار و چهار حادثه دیده امدادرسانی کرده اند.

وی همچنین به اسکان اضطراری مسافران ۱۵ اتوبوس در راه مانده در شهرستان فردوس اشاره کرد و گفت: این مسافران در امامزادگان موسی ابن جعفر و ابراهیم و دو هیئت سادات و موسی ابن جعفر اسکان داده شده اند.

کد مطلب 3909987

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