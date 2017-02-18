امدادرسانی هلال احمر خراسان جنوبی به یک هزار حادثه دیده

جواد خامسان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دنبال بارندگی های شدید و سیل آسا در استان از روز گذشته تاکنون نیروهای هلال احمر استان در آماده باش کامل هستند.

وی از وقوع ۲۵ حادثه طی این مدت خبر داد و گفت: در این مدت ۱۹۱ نیروی عملیاتی و آنکال هلال احمر استان برای امدادرسانی به این حوادث اعزام شده اند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی ادامه داد: از این تعداد شش مورد حوادث جاده ای و ۲۱ مورد نیز مربوط به سیل، آبگرفتگی و اسکان اضطراری بوده است.

خامسان بیان داشت: در مجموع طی این حوادث نیروهای هلال احمر استان به یک هزار و چهار حادثه دیده امدادرسانی کرده اند.

وی همچنین به اسکان اضطراری مسافران ۱۵ اتوبوس در راه مانده در شهرستان فردوس اشاره کرد و گفت: این مسافران در امامزادگان موسی ابن جعفر و ابراهیم و دو هیئت سادات و موسی ابن جعفر اسکان داده شده اند.