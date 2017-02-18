کیوان خاصی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص استفاده از سموم کشاورزی و حشره‌کش‌ها اظهار داشت: از زمان های قدیم تاکنون حشرات به سبب ایجاد مزاحمت برای انسان مورد توجه قرار گرفته‌اند، این موجودات با گزش و نیش خود ایجاد مزاحمت و مشکلات عدیده ای برای انسان فراهم می آورند، گاهی اوقات نیش و گزش باعث تحریک و آلرژی شدید می‌شود و در برخی مواقع انتقال عوامل بیماری‌زا به روشهای مختلف توسط حشرات موذی سبب مرگ می‌شود.

کارشناس مسئول مراقبت بهداشتی مرزی استان کرمانشاه با بیان اینکه استفاده از سموم کشاورزی و سموم پزشکی باید زیر نظر متخصص و کارشناس مربوطه انجام شود، افزود: امروزه بیش از هزاران ترکیب شیمیایی، تولید و برای مقابله با حشرات استفاده می‌شود.

وی در ادامه گفت: استفاده ناآگاهانه، بی‌رویه و بیش از حد از سموم باعث بروز بیماری‌های خطرناکی مانند سرطان خون، سرطان‌های دستگاه گوارش، سرطان پروستات و پستان و سایر اختلالات فیزیولوژیکی در بدن انسان مانند بیماری‌های عصبی، تنفسی و پوستی، سقط جنین و نازایی می‌شود.

خاصی بیان کرد: استفاده بی ‌رویه از ترکیبات شیمیایی خطرناک نظیر حشره کش‌ها، آفت‌ کش‌ها و علف ‌کش‌ ها به منظور کنترل آفت ‌هاوحشرات موجب باقی ماندن بقایای این مواد خطرناک در زمین و در نتیجه آلوده کردن آب‌های زیرزمینی و هوا و انتقال آن ها به بدن انسان می‌شود.

وی افزود: علائم عمومی مسمومیت‌های ناشی از در معرض قرار گرفتن با سموم می تواند افزایش ترشحات و بزاق دهان، انقباض برونش‌ها، اختلالات گوارشی، اسهال، استفراغ، لرزش، ضعف عضلانی، بی‌قراری، عدم تعادل، تشنج، تیرگی دید، تب، اختلال در تکلم، خستگی، احساس سوزش پوست، خشکی دهان و لب، خارش، درد در ناحیه شکم و... باشد.

خاصی گفت: براساس برآورد سازمان بهداشت جهانی، هر سال تعداد زیادی از افراد بطور ناآگاهانه در نتیجه استفاده انواع حشره کش‌ها مسموم می‌شوند که برخی از آنان جان خود را از دست‌ می‌دهند و لذا برای استفاده از سموم چه در بحث کشاورزی و چه در بحث سم پاشی منازل و اماکن عمومی باید زیر نظر متخصص و کارشناس مربوطه انجام شود.